Les ambulanciers d'Acton Vale réclament l'abolition des horaires de faction

Les ambulanciers d'Acton Vale demandent au gouvernement Legault de remplir sa promesse électorale et de mettre fin aux horaires de faction. Avec ce système, ils doivent attendre les appels d'urgence à leur résidence.

Ils réclament la mise en place d'horaires à l'heure. Une façon, disent-ils, d'améliorer le temps de réponse et la sécurité de la population.

Selon le ministère de la Santé (MSSS), les horaires de faction peuvent être convertis en horaires à l’heure lorsque qu’un véhicule ambulancier est occupé plus de 28 heures par semaine.

Selon la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTQ), les ambulances d’Acton Vale sont pourtant en fonction plus de 30 heures par semaine depuis plusieurs années déjà.

On aimerait que la ministre McCann respecte ce que le ministère de la Santé a dit. Quand on dépasse 28 heures par semaine de travail sur une ambulance, ça devient un chiffre à l'heure. Ça fait quatre ans que l'on dépasse ces chiffres-là. Cette année, on est à 32 heures par semaine. C'est ce que l'on demande , a mentionné le délégué syndical Michael Bédard.

Soutenus par leurs élus locaux, les ambulanciers d’Acton Vale rencontreront la ministre de la Santé mercredi dans l’espoir de régler ce dossier.