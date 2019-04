Un premier bloc dans la chaîne

Texte : Gabrielle Thibault-Delorme / Un partenariat de Radio-Canada

La demande pour cette technologie risque d’aller en augmentant. « La demande de transparence va venir du consommateur », prédit M. Nadeau. Et cette transparence, dans l’univers du Blockchain, se traduit par le fait que cette technologie permet de retracer l’historique des événements et l’ensemble des participants.

Mais il reste un obstacle majeur à l’implantation efficace de la technologie de la chaîne de blocs : l’identité virtuelle. Pour le moment, un utilisateur peut prouver son identité à l’aide d’un mot de passe, d’une double-vérification, ou de biométrie (iris ou empreinte digitale). Mais pour utiliser efficacement la technologie du Blockchain, il faut que l’identité soit vérifiable aisément et de manière sécurisée.

Une fois que l’identité virtuelle sera mieux définie, l’environnement digital offrira beaucoup plus de possibilités.

Prenons l’exemple du vote électronique. À l’aide de la chaîne de blocs, il serait possible de prouver l’identité du votant et le vote qu’il a fait, et ce sans délai et sans intervenant coûteux, qui pourraient faire des erreurs. On peut rejoindre ainsi plus de votants et assurer un meilleur taux de participation.

Arriver à maturité

Actuellement, n’adopte pas qui veut la technologie Blockchain. Son installation exige des coûts initiaux importants ainsi qu’une certaine maturité technologique. Pour bien fonctionner et permettre une meilleure traçabilité, tous les intervenants de la chaîne doivent aussi être au même niveau technologique et parler le même langage (Est-ce que les transactions se font par code QR, par lecteur optique ?)

De plus, qui dit changement technologique dit bouleversement des modèles d’affaires. La technologie Blockchain promet un registre des transactions qui n’a pas besoin d’être validé par une instance centralisée, ce qui peut conduire à l’obsolescence de certains corps de métiers.

« Pour l’instant on n’en est qu’à environ 5% de l’implantation de cette technologie », tempère M. Nadeau. Et son adoption, surtout par les grandes entreprises est loin d’être facile.

La technologie Blockchain faisait l’objet d’une journée de réflexion pendant la Semaine numériQC. Avec la montée de cette technologie, parions qu’il ne s’agira pas de la dernière édition.