La GRC enquête sur un vol à main armée à Moncton

Mercredi dernier, vers 9h40, un homme masqué et armé d'un couteau est entré dans une pharmacie de Moncton et a exigé qu'on lui remette des médicaments d'ordonnance.

Le vol s’est produit à la pharmacie The Medicine Shoppe, sur le chemin Mapleton, à Moncton. L’homme a finalement pris la fuite avec des médicaments d’ordonnance.

On a fait appel à la Section des chiens policiers de la GRC au Nouveau-Brunswick, mais on n’a pas réussi à retrouver le suspect , peut-on lire dans un communiqué de la Gendarmerie royale du Canada.

Selon les images captées par les caméras de surveillance du commerce, l’homme mesurerait environ 183 cm (6 pi) et pèserait entre 68 et 81 kg (150 et 179 livres). Tous ses vêtements étaient noirs, y compris son foulard. Il portait des lunettes de soleil foncées et parlait en anglais sans accent.