La Cour d'appel de la Saskatchewan entendra la demande de l'auteur de la fusillade de La Loche jeudi matin. Les demandeurs souhaitent que le plus haut tribunal de la province impose une peine pour adolescents ou ordonne la tenue d'une nouvelle audience.

De son côté, la Couronne affirme que l'auteur de la fusillade, survenue en janvier 2016, à La Loche, a prémédité les gestes qui ont mené à la mort de quatre personnes, en plus d'en blesser sept autres. Dans les documents déposés devant la Cour d'appel, le mandataire du procureur général de la province tentera de démontrer que le tireur, qui avait 17 ans au moment des faits, possède des facultés cognitives suffisantes pour avoir été tout à fait conscient de la gravité des gestes qu'il était en train de commettre.

La Couronne plaide que la juge Janet McIvor n’a pas fait d’erreur en droit lorsqu'elle a qualifié le tireur de « seul architecte » de ses crimes. Elle ajoute dans son mémoire qui sera déposé devant la Cour d'appel que le jeune homme est suffisamment intelligent pour tenter de manipuler les personnes qui s'occupent de lui au centre correctionnel pour jeunes Kilburn Hall, à Saskatoon.

Après avoir considéré toutes les preuves, la juge a conclu que l’appelant était capable de contrôler et de manipuler les adultes autour de lui. Document déposé par le procureur général de la Saskatchewan devant la Cour d'appel

Des antécédents de violence

Le mémoire fait aussi état du témoignage d'un membre de la famille du tireur, qui a décrit sa relation avec lui avant la fusillade. Ses proches ont noté « qu’il devenait fou s’il ne pouvait pas utiliser le camion quand il le voulait et quand il ne recevait pas d’argent pour acheter de la marijuana ».

La Couronne soutient également que l’auteur de la fusillade avait planifié son acte depuis des mois, notamment en effectuant plusieurs recherches en ligne à propos de fusillades ayant déjà eu lieu.

Elle écrit que la juge a conclu que le tireur a été capable d’adapter son plan rapidement, en éteignant le téléphone d’une des victimes au cas où quelqu’un tenterait de la contacter et en cachant l’arme de son crime avant de quitter les lieux.

La Couronne ajoute que la chronologie des événements montre « une planification et une exécution minutieuses » du crime, et que la juge a conclu que le tireur disposait d’une capacité de réfléchir « plus élaborée que ce que suggère son quotient intellectuel ».

Une « erreur » de la juge, selon l’appelant

De son côté, l’avocat de l’appelant, Me Aaron Fox, estime que la juge a « commis une erreur » en s’intéressant à la gravité des infractions commises par l’auteur de la fusillade de La Loche, plutôt que sur les problèmes cognitifs du tireur et de « l’échec du système éducatif à La Loche à lui fournir l’aide dont il avait besoin ».

La défense soutient que le tireur n’avait jamais été condamné pour un crime auparavant et mentionne les problèmes auxquels il faisait face avant de commettre la fusillade, comme le fait que, malgré son assiduité en classe, il était destiné à un troisième échec scolaire de sa 10e année.

Me Aaron Fox estime que son passé difficile, l’intimidation qu’il subissait à l’école, ses multiples troubles mentaux et son syndrome de l'alcoolisme fœtal ont eu des « effets significatifs » sur son niveau de culpabilité.

L’auteur de la fusillade a été condamné à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans.

Il avait plaidé coupable à deux chefs d'accusation de meurtre prémédité et à deux chefs d'accusation de meurtre non prémédité au palais de justice de Meadow Lake, au nord-ouest de Saskatoon. Il avait également plaidé coupable à sept chefs d'accusation de tentative de meurtre.

Un interdit de publication sur l’identité du tireur demeure en place en raison de l'âge du tireur au moment des faits. Celui-ci n'était alors qu'à quelques semaines de son 18e anniversaire.

La décision de la Cour d'appel pourrait lever cet interdit.