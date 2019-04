Le projet de loi C-48 est un « Stampede de stupidité », dit Rachel Notley au Sénat

Plus précisément, ce projet servira, selon le gouvernement fédéral, à protéger les eaux dans le nord de la Colombie-Britannique en interdisant aux navires transportant plus de 12 500 tonnes métriques de pétrole de s'amarrer dans les ports ou de charger ou décharger du pétrole.

Sans mâcher ses mots, la chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) albertain a exprimé son opinion par vidéoconférence, depuis Calgary, devant le comité sénatorial sur le transport, rassemblé à Ottawa.

Aux yeux de Rachel Notley, la province de l'or noir est ciblée par le gouvernement fédéral.

« On ne parle pas d'une interdiction de pétroliers, mais plutôt d'une interdiction de l'épanouissement de l'Alberta », dit-elle. « Comme on le dirait ici, cette politique représente un Stampede de stupidité. »

Vous l'avez peut-être remarqué, mais Ottawa n'est pas bien populaire auprès des Albertains ces jours-ci. Voilà une façon polie de le dire. Rachel Notley

Le projet de loi C-48 interdirait aux navires-citernes transportant plus de 12 500 tonnes de pétrole de décharger leur cargaison sur les côtes du nord de la Colombie-Britannique. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Rachel Notley maintient que le projet de loi C-48 empêcherait le pétrole albertain de rejoindre les marchés de l'Alaska et du Nord du Canada. Elle prévoit que ce genre de politique générera de « profondes divisions » entre sa province et le reste du Canada, et que les répercussions se feront sentir partout au pays.

Un autre comité sénatorial, soit celui concernant l'énergie, est à Calgary jusqu'à mercredi pour l'étude du projet de loi fédérale C-69 qui réformerait notamment le processus d'évaluation de projets dans le domaine des sables bitumineux.