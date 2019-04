Une deuxième école de Thunder Bay ciblée par une menace anonyme

Il s’agit d’une première menace pour SCVI depuis le début de cette affaire, mais de la dixième pour l’école Hammarskjold. Celle-ci est fermée pour une huitième journée en moins de deux mois, dont quatre fois dans les huit derniers jours.

D’autres écoles du secteur, dont les deux écoles francophones, ont été mises en confinement pour une partie de l’avant-midi.

J’espère seulement que ça va se terminer bientôt , a déclaré l’agent de communications pour le conseil scolaire public Lakehead, Bruce Nugent.

[Cela] a un impact énorme sur les élèves et le personnel de Hammarskjold et maintenant de Superior aussi [...], mais nous essayons de fournir autant de soutien que possible aux élèves et aux membres du personnel qui doivent faire face à cela presque quotidiennement.

Bruce Nugent, agent de communications du conseil scolaire public Lakehead