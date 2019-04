Une rencontre pour contrer la criminalité dans le quartier de Norwood Flats

Le conseiller de Saint-Boniface, Mathieu Allard, invite les citoyens à une rencontre mardi soir pour discuter de la sécurité dans le secteur de Norwood Ouest, aussi appelé Norwood Flats. Des représentants du Service de police de Winnipeg seront présents. On y abordera en particulier la question des crimes contre la propriété qui connaissent une hausse dans le quartier.

M. Allard dit avoir constaté la nécessité d’organiser cette rencontre « en parlant aux résidents de Norwood Ouest », mais aussi après avoir tenu une rencontre semblable il y a quelques années dans le quartier Windsor Park. « Les gens peuvent parler au Service de police, ils peuvent se parler entre eux et partager des histoires et aussi s’organiser pour participer à la sécurité dans les quartiers », explique le conseiller municipal.

« J’ai demandé à la police ce qui se passait au niveau des crimes contre les biens et il semble y avoir une hausse alors que dans les années passées il y avait des diminutions, explique-t-il. Ce qui a changé, c’est le fléau de la méthamphétamine, une drogue pas chère qui affecte les gens d’une façon très négative. »

Mathieu Allard précise que ce type de rencontre permet aux citoyens de s’informer sur les initiatives citoyennes et les programmes existants. Dans Saint-Boniface, des bénévoles font des patrouilles, animées par l’initiative St. Boniface Street Links.

Le programme Block Captain est aussi une option qui fonctionne, selon le conseiller qui y a participé dans le passé. Dans ce programme, « un résident prend l’initiative de réseauter avec ses voisins et chaque fois qu’un crime contre la propriété est commis, cette personne s’informe et communique avec les voisins. », souligne M. Allard. Le voisinage est donc mieux informé et les crimes sont davantage rapportés à la police.

D’ailleurs, Mathieu Allard explique que si la rencontre a lieu dans Norwood Flats, c’est aussi parce que les résidents du quartier sont organisés; ils sont aussi « tannés et ils rapportent plus de cas à la police. »

« Les résidents sont tannés de voir les pare-brise de leurs véhicules brisés, de voir que des gens entrent dans leur garage la nuit. On le voit dans la page communautaire de Norwood Flats sur Facebook, il y a beaucoup de communications par rapport au crime contre les biens. C’est une communauté bien branchée qui a compris le bénéfice de bien informer la police, ce qui permet à la police de mieux intervenir », dit-il.

La rencontre qui a lieu à 19 h au centre communautaire de Norwood est ouverte à tous et pas seulement aux résidents du voisinage, précise Mathieu Allard