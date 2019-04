Y a-t-il plus de bureaucratie en Alberta qu'ailleurs au pays?

« La bureaucratie tue les emplois et ralentit l’économie en Alberta », martèle Jason Kenney.

Il a l’intention de prendre les grands moyens pour débarrasser les Albertains de ce qu'il appelle le « fardeau réglementaire le plus lourd et le plus pénible au Canada », s'il est élu. Il promet de supprimer le tiers des exigences réglementaires du gouvernement, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Un ministre serait nommé spécialement à cette fin.

Cette proposition fait certainement plaisir à Loreen Belovich, qui est vice-présidente de Drayden Insurance, une compagnie albertaine qui compte 180 employés. Selon elle, il est clair que l'accumulation de règlements et de procédures à suivre s’est aggravée au cours des 10 dernières années.

Les nouvelles normes de santé et de sécurité au travail, par exemple, incluent plusieurs heures de formation obligatoires et de mesures de sécurité qu’elle juge exagérées dans un environnement de bureau. Elle confie qu'un agent de santé et de sécurité lui a déjà demandé d’établir une procédure pour changer les cartouches de l’imprimante de façon sécuritaire.

« Je me suis dit : “Wow, je ne crois pas que ce soit le but [des nouvelles normes]” », raconte-t-elle.

Je trouve que ça va trop loin, et c’est épuisant parce qu’il y a tellement de choses à connaître, à faire et à mettre en place. Loreen Belovich

Il y a un tel imbroglio que même le gouvernement a de la difficulté à s’y retrouver, selon Mme Belovich.

« Ce n’est pas rare d’appeler Service Alberta à trois reprises et d’obtenir trois réponses différentes », souligne-t-elle.

L'Alberta n'échappe donc pas à la lourdeur bureaucratique. Contrairement à ce qu'affirme Jason Kenney, aucune étude n'indique cependant que ce soit le fardeau réglementaire le plus lourd du pays. Ce n'est pas non plus le plus léger.

Un « F » pour la gestion de la paperasserie

La Fédération canadienne des entreprises indépendantes (FCEI) a accordé la note « F » à l'Alberta pour la troisième année de suite, dans son bulletin annuel concernant la paperasserie administrative au pays. Selon le vice-président de la FCEI en Colombie-Britannique et en Alberta, Richard Truscott, c’est une note qui s'explique par le manque de proactivité du gouvernement dans ce dossier.

Le Manitoba, la Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse ont décoché un « A » parce qu’elles ont des stratégies claires pour recenser le nombre de règlements et identifier leur coût pour les entreprises. Elles se sont aussi donné des objectifs pour réduire la bureaucratie.

Ce sont des choses que l’Alberta ne fait pas, selon Richard Truscott.

« Ils disent qu’il n’y a pas de problème, mais comment peuvent-ils le savoir s’ils ne mesurent même pas? », se demande-t-il.

Le ministre sortant du Développement économique avant la dissolution du gouvernement, Deron Bilous, affirme toutefois que « le travail est en cours. » Il dit qu'il a organisé régulièrement des rencontres avec des membres du secteur industriel, incluant la FCEI, pour parler de règlements qui pourraient être modifiés ou annulés.

L’Alberta ne sort pas du lot

Le centre de recherche Mercatus a recensé 32 832 termes restrictifs dans les codes réglementaires et les lois de l'Alberta (ex : « doit », « ne doit pas », « requis », « interdit »). C’est moins de la moitié des restrictions réglementaires en Ontario, et plus du double de celles recensées à l’Île-du-Prince-Édouard. Ces restrictions n'ont cependant pas toutes le même importance ou le même coût.

La FCEI estime que les entrepreneurs albertains ont dépensé 4,5 milliards $ 2017 pour se conformer aux règlements et aux lois. Cela inclut les frais salariaux, les honoraires professionnels et les pertes causées par les délais occasionnés. Elle arrive au 3è rang des provinces avec le plus haut coût par habitant, après l’Ontario et la Colombie-Britannique.

Gros problèmes pour de petites entreprises

En Alberta comme ailleurs, les petites entreprises sont les plus durement touchées par la lourdeur bureaucratique. Selon les sondages menés par la FCEI auprès d’environ 8000 chefs d’entreprises canadiens, les microentreprises (moins de cinq employés) consacrent presque neuf fois plus de temps et cinq fois plus d’argent par employé à se conformer à la réglementation.

Le chercheur à l'Institut Fraser, Kenneth Green, affirme que les grandes entreprises sont bien au fait de cette disparité et qu’elles l’utilisent souvent à leur avantage.

« Les grandes compagnies vont essayer de faire passer des règlements, que [les petites compagnies] ne peuvent pas égaler, observe-t-il. Elles essaient de faire du régulateur un outil pour éliminer la compétition. »

Satisfaction en baisse dans le secteur pétrolier

La satisfaction des grands investisseurs pétroliers envers la réglementation albertaine a cependant dégringolé depuis 2014, selon les données récoltées par l’Institut Fraser. Leurs sondages montrent toutefois que cette tendance semble s'étendre à la plupart des grandes réserves de pétrole sur terre.

Ainsi, l’Alberta est au troisième rang des compétences les plus propices aux investissements parmi les 11 plus grands producteurs de pétrole au monde. Le Texas et la Russie occupent la première et la deuxième place.

La province a toutefois chuté au 46e rang sur l’ensemble des 80 compétences étudiées cette année, alors qu’elle était en 16e place sur 156 compétences en 2014. Malgré cela, peu ou pas d’investisseurs ont répondu que la lourdeur réglementaire suffirait à les dissuader d’investir en Alberta.

Le directeur des recherches en énergie de l'Institut Fraser, Kenneth Green, attribue cette chute en grande partie aux délais d'approbation souvent anormalement longs pour les projets d'oléoduc ainsi qu'au plan de leadership climatique introduit par le Nouveau Parti démocratique, en 2015. Il s'inquiète de voir l'Alberta continuer dans cette direction alors que les États-Unis se dirigent plutôt vers la déréglementation.