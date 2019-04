Val-d'Or lance un appel à tous pour la plus haute distinction de la Ville

L'Ordre de Val-d'Or est la plus haute distinction décernée par la Ville à un citoyen ayant fait preuve d'un engagement exemplaire. La Ville a commencé à décerner ce prix l'année dernière. Ce qu'on veut par cette distinction, c'est reconnaître la contribution, l'apport de personnes [à la communauté] qui, pendant plusieurs années, au moins 10, travaillent dans l'ombre souvent , explique le maire, Pierre Corbeil.

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, explique que ce ne sont pas toujours des individus connus du grand public qui retiennent l'attention. En règle générale, on découvre ces personnes une fois qu'on reçoit leur cahier de candidature, souligne-t-il. On reçoit des dossiers qui sont très étoffés et qui, parfois, ils nous en apprennent beaucoup sur des personnes qui ne ménagent pas leurs efforts année après année depuis longtemps pour l'avancement de leur ville, puis de leur club social, de leur organisme.

Le premier récipiendaire de l'Ordre de Val-d'Or est Claude Buteau. Il était présent lors de la conférence de presse de mardi matin. Il a incité les citoyens à déposer leur candidature. C'est vraiment quelque chose de bien d'être honoré de même, s'est-il exclamé. Ce n'est pas tous les jours que ça t'arrive, même si moi, les travaux que j'avais faits, ce n'était pas pour cela, mais pour la communauté.

Le formulaire est accessible sur le site Internet de la Ville et c'est un comité composé de huit personnes qui analysera l'ensemble des candidatures.