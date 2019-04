Troisième affrontement entre l'Océanic et les Screaming Eagles

L'Océanic tentera de reprendre les devants de la série, qui a été égalisée par les Screaming Eagles, dimanche, à Rimouski.

L'entraîneur, Serge Beausoleil, estime que son équipe a encore plusieurs points à améliorer pour vaincre les Néo-écossais, qui étaient 3e au classement de la division à la fin de la saison régulière.

On a un adversaire solide devant nous autres, ça va être une longue série et il va falloir travailler les trois périodes encore plus solides.

Serge Beausoleil, entraîneur de l'Océanic de Rimouski