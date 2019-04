Hearst annule un projet de livre d’histoire

Le conseil municipal a pris la décision à la suite des propositions reçues dans le cadre d’un appel d’offres lancé l’an dernier pour sa rédaction.

La municipalité a obtenu une offre de 148 000 $ de l’historien Serge Dupuis et une autre de 230 000 $ du Groupe InnovaNor, un consultant local.

On n'a pas cet argent là à mettre pour faire un livre. On espère que quelqu'un va revenir à l'attaque puis nous offrir quelque chose de mieux. On va regarder ce qu’on peut faire pour avoir un livre comme partout ailleurs.

Roger Sigouin, maire de Hearst