Laïcité : le maire de Hampstead doit s'excuser d'avoir parlé de « nettoyage ethnique », selon Perez

Selon Lionel Perez, les paroles du maire de la municipalité de l'Ouest-de-l'Île n’ont pas leur place dans le débat public qui a cours sur le texte de loi, qui vise entre autres à interdire le port de signes religieux aux employés de l'État ayant un pouvoir de coercition ainsi qu'aux enseignants et directeurs des écoles publiques.

Lorsqu’on parle de nettoyage ethnique, on évoque vraiment des meurtres, on évoque des tueries, on parle du Rwanda, de Bosnie-Herzégovine, on parle d’autres génocides. Ça n’a pas sa place ici. Je suis contre la loi, mais jamais je n’utiliserais des propos aussi incendiaires que M.Steinberg. Je pense que c’est un manque de jugement grave et il doit s’excuser sans équivoque. Lionel Perez, chef de l'opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal

William Steinberg avait affirmé le 5 avril dernier, lors d’une conférence de presse annonçant une manifestation le 14 avril pour dénoncer le projet de loi sur la laïcité, que ce projet était « une tentative d’expulser ceux qui pratiquent des religions minoritaires, ne laissant que des non-croyants et des chrétiens au Québec », allant jusqu’à parler de « nettoyage ethnique ».

William Steinberg doit « réfléchir à son avenir », selon Lionel Perez

Dans l’après-midi qui a suivi sa déclaration, l’élu de Hampstead avait tenté de revenir sur ses propos, sur Twitter. Dans deux tweets, il avait notamment affirmé que le projet de loi allait favoriser le départ de certaines communautés culturelles. Il avait aussi déploré « que certains médias se soient emparés du terme "nettoyage ethnique" » sans expliquer pleinement sa position.

Selon Lionel Perez, ces clarifications ne sont pas suffisantes : « Il doit s’excuser, sans équivoque [...] S’il refuse de s’excuser, il doit réfléchir à son avenir. »

Lionel Perez a affirmé que si William Steinberg ne revenait pas sur ses propos, il ne se rendrait pas à la manifestation que l’élu de Hampstead organise, le 14 avril prochain.

Des députés libéraux condamnent aussi les propos de William Steinberg

Le député libéral fédéral de la circonscription de Mont-Royal, Anthony Housefather, s'est dissocié des mots de William Steinberg :« Nous essayons de ne pas diviser, nous essayons d'être inclusifs. »

Le député de la circonscription québécoise de D'Arcy-McGee, David Birnbaum, a lui aussi critiqué les propos du maire de Hampstead. Selon lui, ces paroles étaient innapropriées et blessantes pour de nombreux Québécois. Il soutient que la province se caractérise par une plus grande ouverture que celle exprimée dans les propos de l'élu. Il a ajouté que William Steinberg était cependant « un homme d'honneur », pour qui la justice et l'égalité importent.