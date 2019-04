Québec octroie une aide financière pour des projets de conciliation travail-famille-études

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, était à Trois-Rivières pour l'occasion. Il estime qu'il est essentiel pour les entreprises de mettre en place des programmes visant à aider les familles.

Mathieu Lacombe estime que de telles initiatives donnent aux entreprises participantes une longueur d'avance alors que le Québec doit composer avec une pénurie de main-d'œuvre.

Cinq organismes ou entreprises de la Mauricie et un organisme du Centre-du-Québec vont recevoir un appui financier pour un projet de conciliation famille-travail. Appui Mauricie, la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières et FAB 3R sont du nombre.

La Commission scolaire de la Riveraine reçoit pour sa part une aide financière de 18 218 $ pour un projet de conciliation famille-travail-études.