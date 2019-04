Arguments finaux à enquête du coroner sur l'accident de la scène de Radiohead

D'entrée de jeu, l'avocat du coroner, Prabhu Rajan, explique que l'accident du 16 juin 2012 aurait pu être évité et que plusieurs erreurs ont été commises dans l'édification de la scène du groupe britannique Radiohead dans le parc de juridiction fédérale.

Plus de 25 témoins ont témoigné en deux semaines lors de cette enquête.

Me Rajan affirme que les témoignages et les preuves qui y ont été présentées montrent que des erreurs humaines et des failles dans le design de la structure ont provoqué l'effondrement de la scène de spectacle. Les ouvriers ont été négligents dans leur travail, les plans comportaient des contradictions, des pièces importantes de l'ensemble étaient manquantes , rappelle-t-il. Il est évident que Scott n'a eu aucune chance de s'en sortir.

Le technicien en percussions Scott Johnson est mort écrasé par une scène en 2012 avant un concert de Radiohead. Photo : Ken Johnson

L'avocat note par ailleurs l'absence d'une tierce partie indépendante qui aurait pu superviser le chantier du début à la fin avant la présentation du concert ce soir-là. Ni le design de la scène, ni sa construction n'ont fait l'objet d'une surveillance attentive , poursuit-il.

Me Rajan relève un manque de communication entre les ingénieurs et les ouvriers. Les ingénieurs n'ont pas été consultés durant les travaux et tout le monde a assumé que les pièces avaient été correctement assemblées.

Il recommande au jury de prononcer un verdict de mort accidentelle, parce que personne n'avait une intention malicieuse de faire effondrer la scène sur des travailleurs.

Recommandations proposées

Me Rajan suggère en outre au jury plusieurs recommandations pour éviter qu'une pareille situation ne se reproduise à l'avenir. Il propose par exemple des amendements à la loi ontarienne sur la santé et la sécurité au travail et au code du bâtiment de la province pour s'assurer que les scènes de spectacle sont dorénavant assemblées de façon sécuritaire.

Il demande en outre au gouvernement fédéral de faire en sorte que le code du bâtiment d'une ville et d'une province puisse s'appliquer sur ses terrains urbains comme le parc Downsview.

Outre la mort de Scott Johnson, l'accident avait également fait trois blessés. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Le ministère public propose surtout à la province de créer d'ici décembre 2019 un groupe de travail permanent, ou une commission, comme il en existe en Colombie-Britannique (ActSafe BC) pour promouvoir et garantir la sécurité des travailleurs de l'industrie du divertissement.

Un tel organisme serait composé selon Me Rajan d'ingénieurs, de concepteurs, d'ouvriers, de syndicats. Son mandat consisterait à fournir à l'industrie du spectacle de l'information, de l'éducation, de la formation et des consultations en matière de santé et sécurité au travail.

Me Rajan a même suggéré au jury d'inviter le gouvernement provincial à demander au père de Scott, Ken Johnson, de siéger à cette commission.

Scott Johnson était l'ancien batteur du groupe Radioheads. Photo : Ken Johnson

M. Johnson, qui a assisté à toute l'enquête, a lui aussi soumis des recommandations au jury avant de retourner au Royaume-Uni, parce que la complaisance dans le travail peut être dangereuse selon lui. Sans une bonne formation, sans un approfondissement des connaissances techniques, il est facile avec le temps de reproduire toujours les mêmes erreurs de personnes supposément compétentes .