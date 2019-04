Dialogue de sourds entre le ministre de la Famille et les garderies familiales privées

À compter du 1er septembre, il sera impossible pour un propriétaire d'être remplacé en cas d'empêchement. La seule option sera de fermer le service pour la journée.

Des changements seront aussi apportés aux ratios adulte/enfants.

Les services de garde familiaux privés ne pourront accueillir plus de six enfants, dont un maximum de deux poupons. Les propres enfants des propriétaires, s'ils sont âgés de moins de neuf ans, devront maintenant être comptabilisés dans ce ratio.

Non catégorique

Les propriétaires demandent des assouplissements, mais le ministre de la Famille n'a pas l'intention d'en accorder.

« Il n'est pas question de repousser ces règles-là parce que c'est la norme minimale de sécurité pour les enfants. Le projet de loi 143 a amené certaines règles élémentaires pour la sécurité. C'est tellement un minimum que ce n'est pas négociable », affirme Mathieu Lacombe.

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe Photo : Radio-Canada

Effets sur les listes d'attente

L'Association québécoise des milieux éducatifs familiaux privés prévoit des baisses de revenus importants pour ses membres et plusieurs fermetures de garderies si aucun assouplsement n'est apporté.

« Si on ne peut plus se faire remplacer ou assister, il y a beaucoup de services de garde qui vont fermer leurs portes. Ce serait peut-être une bonne idée aussi d'exclure nos enfants d'âge scolaire seulement. Ça nous permettrait de continuer à exercer notre métier et d'avoir des ratios assez grands », soutient la vice-présidente de l'Association, Audrey Blouin.

Audrey Blouin, vice-présidente de l’Association québécoise des milieux éducatifs familiaux privés Photo : Radio-Canada

Selon des données du ministère de la Famille, 42 000 parents québécois sont en attente d'une place dans un service de garde régi par l'État. Les listes d'attente risquent de s'allonger si on réduit les ratios, plaident les garderies privées non régies.

Le ministre rétorque que 13 000 nouvelles places seront créées d'ici 2 ou 3 ans dans le réseau public. Jumelé à l'implantation des maternelles 4 ans, ces mesures risquent de réduire de beaucoup les listes d'attentes, selon Mathieu Lacombe.

Le ministre de la Famille invite aussi les propriétaires de service de garde privés en milieu familial à joindre le réseau public.

« Ce sont des milieux qui refusent de suivre les règles du Ministère. C'est difficile de leur offrir les mêmes commodités qu'à ceux qui respectent les normes du Ministère. Si ces personnes-là veulent être régies et veulent entrer dans le système qui est régi par le Ministère, je les invite à le faire. La porte est grande ouverte », mentionne-t-il.

Une proposition rejetée par Audrey Blouin.

« Rester au privé nous permet de rester travailleurs autonomes, de ne pas avoir à payer des cotisations. On est plus libres de nos choix, de ce qu'on veut faire dans nos milieux. C'est aussi ce que nos parents demandent », affirme-t-elle.

Il y a 296 000 enfants au Québec qui fréquentent des services de garde éducatifs à l'enfance régis par l'État. Les milieux familiaux privés accueilleraient, selon les estimations du ministère de la Famille, 16 000 enfants.