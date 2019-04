Trudeau maintient son intention de poursuivre Scheer pour diffamation

« Vous ne pouvez pas inventer des choses. Vous ne pouvez pas mentir aux Canadiens », a-t-il déclaré aux journalistes en arrivant mardi à la rencontre du Conseil des ministres. « Ce n’est pas quelque chose que nous allons tolérer. »

« J’espère qu’il va continuer à enlever les choses qu’il a dites qui sont incorrectes et j’espère qu’il va penser deux fois avant de mentir aux Canadiens », a-t-il ajouté.

S’il arrête et s’il retire ses propos, ça va être satisfaisant. Je ne suis pas intéressé à utiliser les cours pour ça. Mais je dois et je vais toujours m’attendre à ce que le débat se fait de façon véridique et basé sur les faits.

Justin Trudeau, premier ministre du Canada