Le report du plan de rétablissement du caribou jugé « inadmissible »

Pour le CREBSL, il est essentiel de publier ce plan, entre autres, pour fournir une base solide et surtout scientifique aux discussions .

Le Ministère a fait volte-face en présentant seulement un vague plan d’action , déplore le Conseil régional de l’environnement.

En février, le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, avait présenté un plan d’action, plutôt qu'un plan de redressement tel que promis. C’est des choses que j’ai fait ralentir , avait mentionné le ministre Dufour. Quand j’ai vu l’enlignement de mes discussions, je me suis dit qu’il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas , donnait-il alors comme explication à ce changement.

Le CREBSL cible la baisse de l'exploitation forestière comme solution au déclin du caribou. Se basant sur des travaux de scientifiques de l’Université du Québec à Rimouski, pour avancer qu’une diminution substantielle de la probabilité d’extinction est envisageable en réduisant la proportion de coupes de moins de 20 ans tout en abaissant l’abondance de coyotes .

L'organisme se dit toutefois convaincu qu’il est possible de concilier conservation de l’espèce et santé économique. Il se dit disposé à discuter avec les élus et intervenants concernés.

Des coupes forestières intensives aux portes de l’habitat légal du caribou Photo : Radio-Canada

Plus tôt cette semaine, les maires de Sainte-Anne-des-Monts et de Saint-Maxime-du-Mont-Louis ainsi que le préfet de la Haute-Gaspésie ont exprimé leurs craintes sur certaines dispositions du nouveau plan plus contraignantes pour l'industrie forestière.

Le député de Bonaventure, Sylvain Roy ainsi que le maire de Mont-Louis, Guy Bernatchez, se sont prononcés contre ce report.

Il ne reste que 70 caribous dans les massifs des Chic-Chocs, selon l’inventaire de 2018.