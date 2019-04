Les routes 415 et 416 dans la région d'Entre-les-Lacs sont finalement réparées

Les habitants de la communauté de Saint-Laurent peuvent quitter la région par l'est pour la première fois en huit ans. Les autoroutes 415 et 416, endommagées par les inondations, ont finalement été réparées.

Les deux routes se sont érodées après avoir été inondées en 2011 et en 2014. Avant de pouvoir faire les travaux, les autorités ont dû attendre plusieurs années pour que le niveau de l’eau baisse.

Alors qu’il était conseiller de la municipalité rurale de Saint-Laurent, le député provincial de la circonscription d’Entre-les-lacs, Derek Johnson, avait fait pression sur le gouvernement provincial pour qu’il répare les routes.

« Après tant d'années, c’est gratifiant de pouvoir participer à ce projet et de le voir se concrétiser », affirme-t-il.

L’autoroute 415 fait le lien entre Teulon et le village de Saint-Laurent, tandis que l’autoroute 416 longe un lac du nord au sud.

Les deux routes traversent le bassin des lacs Shoal, à l'est du lac Manitoba. Au cours de l'inondation en 2011, les trois lacs Shoal se sont fusionnés pour former un seul et même grand lac.

« Le bassin des lacs Shoal est un bassin terminal, ce qui signifie que l'évaporation élimine tout excès d'humidité. Il ne s’écoule à aucun endroit », ajoute Derek Johnson.

Alors que les routes étaient inondées, les services d'incendie des communautés voisines étaient incapables de s'entraider, affirme le député. Des enfants ont été forcés de changer d’écoles, car les autobus scolaires ne pouvaient plus circuler.

La réouverture des routes signifie également que les ambulanciers pourront aider les patients plus rapidement.

Un habitant de Saint-Laurent, Louis Allain, attendait avec impatience la fin des travaux. Il dit que les habitants comme lui réaliseront d’importantes économies de temps lors de leurs déplacements.

« Ça nous évite de faire un très long détour, affirme-t-il. On économise environ 30 minutes. »

Il dit que la réouverture de la route 415 aura des incidences économiques pour la région puisqu’elle fait le lien entre deux régions touristiques importantes.

« C’est une des plus belles routes du Manitoba », ajoute M. Allain.

Les travaux de réparation ont coûté environ 1 million de dollars. Derek Johnson espère que l’aide financière fédérale accordée aux sinistrés couvrira environ 90 % de cette somme.

La province a également posé des rochers en bordure de la route près des lacs, afin d’absorber la force des vagues et ainsi éviter l’érosion.

Derek Johnson dit avoir déjà remarqué une différence dans la communauté.

« La route est très, très occupée », affirme le député d’Entre-les-lacs.