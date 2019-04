Le loyer de son entreprise augmentera de plus de 400 %

Une propriétaire d'entreprise de la Saskatchewan, Michela Carriere, dénonce l'augmentation de son loyer de plus de 400 %, le faisant passer de 600 $ à plus de 3000 $ annuellement. Mme Carriere espère trouver un compromis avec le gouvernement provincial.

« Cette terre représente plus qu’une occasion d’affaires. C’est notre gagne-pain. C’est notre culture. Elle fait partie de notre communauté », déclare la propriétaire d'Aski Holistic Adventures et Big Eddy Lodge, située à Cumberland House, dans le nord de la province.

La femme d’affaires n’est pas la seule à dénoncer la hausse de loyer. D’autres pourvoiries et producteurs du nord de la province se retrouvent dans la même situation. Michela Carriere espère trouver un terrain d’entente avec le gouvernement et s’est dite prête à payer 5 ou 10 % de plus, mais une hausse de 400 % n’est pas réaliste, selon elle.

Les représentants du gouvernement provincial affirment qu’il n’y a pas eu d'augmentation depuis plus de 10 ans et qu’« ils [les loyers] ne fournissent pas un retour équitable à la province pour les terres de la Couronne. Les nouveaux montants reflètent mieux la valeur du marché ».

Mme Carriere raconte que sa famille crie et métisse habite dans la communauté de Cumberland House depuis beaucoup de générations. Les frères de son grand-père ont été des soldats au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont vu refuser une terre et des prestations après la guerre, tout comme d’autres soldats autochtones. La famille de Mme Carriere a survécu en pratiquant la chasse et la pêche dans cette communauté.

Chaque année, elle accueille des parties de chasse. Elle organise des visites guidées pour différents groupes venus de partout dans le monde ainsi que des groupes scolaires de la Saskatchewan.

« Je leur enseigne la chasse, la cueillette et la vie. Ce que j’enseigne, ce sont des valeurs et des compétences. Ils ne retrouveront pas ces enseignements en classe », dit-elle.

D'après les informations de Jason Warick, CBC News