Le naufrage d'un bateau de pêche fait deux morts en Nouvelle-Écosse

Deux hommes de la Première Nation autochtone Paqtnkek ont perdu la vie et une femme a été secourue, lundi après-midi, lorsque leur bateau de pêche a chaviré dans des eaux tumultueuses au large de Bayfield, dans le comté d'Antigonish, en Nouvelle-Écosse.

Ils étaient sortis pêcher des huîtres lorsque l'accident s'est produit. La GRCGendarmerie royale du Canada a reçu un appel d'urgence vers 14 h 30.

La Force policière ne divulgue aucun autre détail sur l'accident, en attendant que les proches des victimes soient prévenues.

La Première Nation Paqtnkek a toutefois affiché certaines informations sur sa page Facebook.

Nous sommes en deuil de deux jeunes hommes de la communauté, peut-on y lire. Nos prières vont à leur famille et leurs amis et nous remercions les membres du personnel hospitalier, les services d'urgence et l'équipage de l'hélicoptère de leurs efforts ainsi que les membres du clergé, à l'hôpital, pour leur compassion.

Un deuxième message précise qu'une équipe d'intervention en situation de crise de la Première Nation d'Eskasoni, au Cap-Breton, sera présente au centre de santé de Paqtnkek au cours des trois prochains jours pour aider les résidents à surmonter l'épreuve.

La réunion du conseil de bande prévue mardi soir et toutes les autres activités de la réserve ont été annulées, dans l'immédiat.