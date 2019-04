Presque tous les abonnés d'Hydro-Québec ont été rebranchés en Outaouais

Après le verglas et les vents forts qui ont frappé la région et d'autres secteurs du Québec en début de semaine, le réseau d'Hydro-Québec est presque revenu à la normale en Outaouais.

À 21 h mercredi, seuls 82 abonnés de la société d'État attendaient d'être rebranchés au réseau électrique. Lundi soir, ils étaient environ 2500.

Les dommages importants sur le terrain et les conditions météorologiques difficiles ont compliqué l'avancement des réparations partout en province.

Les régions les plus durement touchées par l’événement météo sont Lanaudière, les Basses-Laurentides et Laval. Lundi soir, au plus fort de l’événement, nous avions plus de 313 000 abonnés privés d’électricité , a indiqué Hydro-Québec sur son site Internet. Les zones les plus durement touchées pourraient voir leur rétablissement repoussé à jeudi.

Avec les informations de Nicole Chiasson et Ani-Rose Deschatelets