Encore une autre bordée puis... le printemps va s’installer

C’est du moins ce qui ressort des prévisions d’Antoine Petit, météorologue chez Environnement Canada.

« On parle de 5 à 10 centimètres de neige qui devraient encore tomber d’ici [mercredi]. Puis, un autre système s’amènera vers la fin de la semaine, mais à ce stade-ci, ça risque d’être plus liquide que de la neige », prédit-il.

Pour le très long terme, il n’y a pas d’autres bordées en vue. Antoine Petit, météorologue chez Environnement Canada

La rue Bougainville est au nombre des rues du secteur Montcalm qui sont enneigées en ce 9 avril 2019. Photo : Radio-Canada / Edith Hammond

Les déneigeurs en ont assez de l’hiver

Plusieurs déneigeurs pousseront un soupir de soulagement à la vue de ces prévisions. Encore ce matin, plusieurs étaient à l’œuvre, notamment dans le secteur Montcalm où de nombreuses rues sont enneigées.

Certains déneigeurs, qui ont passé encore une fois toute la nuit dans leur bolide, avouent être à bout de souffle.

« On ne pensait pas qu’il allait tomber autant de neige [hier]. Je suis un peu découragé, on est rendu le 9 avril, mais on se dit que ça va finir un jour », souligne l’un d’eux.

« Ça, c’était rien que pour se dégourdir une dernière fois, a dit un autre à la blague. J’espère en tout cas que c’est la dernière fois. »

J’ai fait le double d’heure de l’an passé. Un déneigeur

Cette « tempête printanière » a laissé 15 centimètres de neige, selon les données de la station de l’Aéroport Jean-Lesage. La Ville de Québec n'effectuera pas d'opération déneigement.

« En avril, on ne se découvre pas d’un fil »

Toute cette nouvelle neige devrait toutefois fondre rapidement. Le mercure oscillera autour des normales de saison au cours des prochains jours. La moyenne est de 7 degrés à Québec à ce temps-ci de l’année.

« Le mercure va indiquer entre 5 et 10 degrés à long terme », souligne M. Petit.

La maxime « en avril, on ne se découvre pas d’un fil » demeure toutefois de mise.

« Je ne vois pas non plus de 15 degrés à l’horizon. Donc, on ne pourra pas laisser notre manteau à la maison », conclut le météorologue.

Avec les informations d'Alexandra Duval