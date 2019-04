Hébergement touristique : des propriétaires veulent rencontrer les élus

Au début du mois de mars, ICI Abitibi-Témiscamingue faisait état d'une forte augmentation de taxes pour ce type d'entreprises, situées sur le territoire de Rouyn-Noranda.

Certains ont vu leur avis d'imposition foncier augmenter de 180 %.

Les 11 entreprises songent à fermer leurs portes si rien ne change.

Les porte-paroles du groupe, Josée Mantha et Patrick Lacasse, estiment à deux millions de dollars les retombées économiques des entreprises du groupe.

Ces chiffres que nous avons sortis proviennent de nos entreprises, incluant, les taxes que l'on paye, les salaires que l'on verse et ce que les touristes dépensent lorsqu'ils viennent dans notre entreprise , signale Josée Mantha.

La rencontre demandée est très importante. On vient épuiser, on donne tous du temps personnel dans nos entreprises et je ne trouve pas que le taux de taxes commercial nous représente par rapport à ce que l'on vit comme réalité , précise Josée Mantha qui est aussi propriétaire de l'entreprise Domaine Baie des Pins.

On ouvre la porte pour négocier de bonne foi comme au début, on veut une rencontre à huis clos pour éviter d'étaler ça sur la place publique et trouver une piste de solution. On veut donner une chance aux négociations , détaille pour sa part Patrick Lacasse, propriétaire des Chalets Kanasuta

On croit à la bonne volonté de la Ville et on est persuadé qu'ils vont entendre raison, deux millions de dollars de retombées économiques, ce n'est pas rien. Patrick Lacasse

Il y a quelques semaines, la mairesse suppléante a fait savoir que le taux de taxation commercial avait été mis en vigueur sur tout le territoire par souci d'équité.

Lors de la séance du conseil, la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire a été brève sur la question, répétant à deux reprises que son équipe écouterait les doléances de ces citoyens corporatifs.