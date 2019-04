Des chefs de police dénoncent l'idée d'éliminer la plaque d'immatriculation à l'avant des véhicules

Le gouvernement étudie présentement l'idée par mesure d'économie, confirme le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs Bill Walker.

Il y a bien d'autres façons d'épargner de l'argent , rétorque le directeur général de l'Association des chefs de police de l'Ontario, Jeff McGuire.

Si on élimine la moitié des plaques d'immatriculation dans la province, on élimine la moitié des chances qu'on a de pouvoir identifier quelqu'un qui est impliqué dans un crime. Jeff McGuire, directeur général de l'Association des chefs de police de l'Ontario

Pour M. McGuire, les plaques à l'avant et à l'arrière des véhicules sont utiles pour les alertes Amber et pour identifier des conducteurs impliqués dans des délits de fuite, notamment.

Toutefois, l'Ontario, la Colombie-Britannique et le Manitoba sont les seules provinces à continuer à exiger les deux plaques.

Le Nouveau-Brunswick a mis fin à cette obligation dans son dernier budget. Là aussi, les chefs de police avaient décrié la mesure.

Réactions

De son côté, le chef intérimaire des libéraux ontariens John Fraser se demande pourquoi le gouvernement Ford ne concentre pas plutôt ses énergies sur la santé et l'éducation. On ne devrait pas passer notre temps à débattre de plaques d'immatriculation, de célébrations d'avant-match ou de bière et de vin au dépanneur , dit-il.

En revanche, le député néo-démocatre de Timiskaming-Cochrane John Vanthof ne voit pas l'élimination de la plaque à l'avant comme un grand problème. La moitié des clients à notre centre commercial viennent du Québec et ils n'ont pas de plaque d'immatriculation à l'avant , raconte-t-il.