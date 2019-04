Appel à la mobilisation contre le projet de l'entreprise Gazoduq

Une coalition de groupes voués à la protection de l'environnement, composés notamment de l'Action boréale, s'unit pour inciter la population à témoigner de leur opposition au projet de gazoduc de 750 kilomètres entre l'Abitibi et le Saguenay. Ils s'opposent aussi au projet d'usine de liquéfaction de gaz au Saguenay et au terminal maritime d'exportation. Ils ont lancé mardi matin une pétition pour que les citoyens puissent « dire non » à ce projet.

Le promoteur, l'entreprise Gazoduq, souhaite pouvoir acheminer du gaz naturel provenant de l'Ouest canadien jusqu'au complexe de liquéfaction d'Énergie Saguenay de l'entreprise GNL-Québec, pour l'expédier outre-mer.

Le corridor proposé est de 750 km et passerait par le lac Saint-Jean et Saguenay. Photo : Gazoduq

Jusqu'à présent, l'Action boréale ne s'était pas opposée catégoriquement au projet. C'est après avoir participé aux consultations publiques de l'entreprise que le président de l'organisme, Henri Jacob, a décidé de devenir un farouche opposant au projet.

Il croit que le projet de gazoduc est une menace pour la biodiversité et nuira à lutte aux changements climatiques. Ce projet va créer une augmentation du gaz à effet de serre et à notre point de vue, c'est inacceptable , souligne-t-il.

La pétition est la première d'une série d'actions qui auront pour objectif de bloquer le promoteur dans ses démarches.

C'est la première étape d'une campagne pour faire tout en notre possible pour empêcher ce projet de voir le jour. Henri Jacob

Les retombées du projet seront plus négatives que positives, selon M. Jacob.

Demande au gouvernement de respecter les lois

Henri Jacob croit que le promoteur a choisi de tracer son gazoduc dans une région éloignée pour « acheter » plus facilement l'adhésion certains groupes influents. La compagnie passe dans le Nord pour essayer d'acheter la participation de groupes, ou de petits villages et de petites villes, où c'est plus facile que dans le sud où la population est plus nombreuse , s'exclame-t-il.

Henri Jacob demande aux gouvernements de « veiller à une application stricte des lois sur l'environnement et la protection de la biodiversité » et de ne pas financer le projet d'une quelconque manière.

Selon lui, l'argument du promoteur qui affirme que le projet permettra à d'autres pays de réduire l'utilisation du charbon n'est pas convaincant puisque l'entreprise n'aurait pas d'entente avec ces pays pour qu'ils délaissent le charbon. La seule chose qu'on nous dit, c'est que c'est un projet de transition, mais c'est trop tard pour la transition , explique-t-il, rappelant également que le transport du gaz par bateau sera polluant.

L'enjeu du refus de la population

De passage en février dernier à Val-d'Or dans le cadre d'une tournée de consultation, le président de Gazoduq, Louis Bergeron, n'envisageait pas de refus de la population.

Le président de Gazoduq, Louis Bergeron. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

On est très confiant qu'on va réussir à travailler, à développer des partenariats et développer de bonnes relations et être des bons voisins avec les différentes communautés , avait-il répondu lorsque questionné sur la réponse de l'entreprise à un « non » de la population.

Pour empêcher un projet de même, il faut que la population soit mobilisée, il faut que les communautés autochtones et non autochtones s'unissent pour dire qu'on pense que ça ne nous servira pas. Henri Jacob

Henri Jacob croit qu'une population mobilisée permettra de bloquer le projet.