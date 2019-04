La CTMA fête ses 75 ans

Une grande Fête sur le quai de Cap-aux-Meules attend les Madelinots le 26 mai prochain pour lancer les festivités du 75e anniversaire de la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA)

Un album de musique avec des artistes locaux sera aussi lancé pour l'occasion.

Des activités seront organisées, comme une exposition murale sur les navires et le dévoilement d'une sculpture et une croisière spéciale pour les Madelinots. Les festivités se termineront en avril 2020 avec la présentation d'un livre et d'un documentaire sur l’histoire de la CTMA.