Maladie de Creutzfeldt-Jakob à Moncton : les autorités se font rassurantes

Deux patients chez qui on soupçonne la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) ont subi une chirurgie de la cataracte à l'Hôpital de Moncton, mais les risques que d'autres patients contractent cette maladie sont pratiquement nuls, assure le Réseau de santé Horizon.

Les patients ayant subi la même intervention dans les semaines suivant la chirurgie de ces patients ne courent aucun risque majeur de contracter la maladie par l'utilisation des mêmes instruments chirurgicaux , affirme Horizon par voie de communiqué.

Le nettoyage et la stérilisation des instruments rendent la transmission pratiquement impossible, expliquent les autorités médicales.

Il n’y a aucun lien entre les deux cas soupçonnés de la MCJmaladie de Creutzfeldt-Jakob . Il est impossible que le second patient a été contaminé par les instruments chirurgicaux employés dans le premier cas, parce que les premiers signes de la maladie ont été détecté chez le second patient avant qu’il ne subisse l'intervention chirurgicale, explique le chef du secteur des maladies infectieuses à l’Hôpital de Moncton, le Dr Gordon Dow.

De plus, la protéine anormale qui cause la MCJ ne semble pas présente en quantité significative à l’endroit où l’on pratique la chirurgie de la cataracte, sur le devant de l’oeil, ajoute le Dr Dow. C’est pour cette raison en particulier que la maladie n’a jamais été associée à cette chirurgie.

Le fait que les deux patients en question étaient à l’Hôpital de Moncton pour subir le même genre de chirurgie est une coïncidence très rare, souligne-t-il.

Le Réseau de santé Horizon présente les explications du Dr Dow dans la vidéo suivante publiée sur YouTube:

La MCJmaladie de Creutzfeldt-Jakob est une maladie cérébrale dégénérative rare qui mène à la démence.

Horizon dit avoir rapidement informé des risques potentiels plus de 700 autres patients ainsi que leurs médecins de famille dès qu'il a eu connaissance des cas soupçonnés, le premier en janvier et le second en février.

Le Réseau de santé a aussi signalé les deux cas probables à l'Agence de la santé publique du Canada