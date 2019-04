Des foyers toujours privés d'électricité et des accumulations de neige en vue

L'hiver n'a pas dit son dernier mot. Les pluies verglaçantes et les vents forts ont laissé plus de 300 000 foyers privés de courant pendant de longues heures, lundi soir, principalement à Laval et dans les régions de Lanaudière et des Laurentides.



Dans sa mise à jour, à 2 h du matin, Hydro-Québec faisait état de près de 292 000 foyers toujours sans électricité, dont plus de 93 000 dans Lanaudière, plus de 82 000 dans les Laurentides ainsi que près de 82 000 à Laval.



À Montréal, le bilan a connu une amélioration au cours de la nuit, passant de 20 000 clients touchés par les pannes lundi en soirée à un peu moins de 7000 au petit matin.

Dans Lanaudière et les Laurentides, Environnement Canada prévoit une accumulation totale de 15 centimètres de neige au cours de la journée de mardi.

« Cette neige amènera un poids supplémentaire sur les structures et les arbres déjà éprouvés par le verglas », indique aussi l'agence sur son site.



En Mauricie, en Beauce et dans la région de Québec, des accumulations de neige de 15 à 25 cm étaient attendues dans la nuit de lundi à mardi.



Environnement Canada prévient que les déplacements risquent d'être compliqués par la poudrerie.

Des équipes en renfort

Le porte-parole d'Hydro-Québec, Louis-Olivier Batty, a indiqué que des équipes de régions moins touchées par les pannes avaient été appelées pour prêter main-forte à celles plus affectées.



Lundi soir, il avait bon espoir qu’un grand nombre de clients retrouvent le service d’électricité au cours de la nuit.

Vu l'étendue des […] dégâts, donc des réparations à faire, il faut s'attendre à ce que ça prenne de nombreuses heures. Dans les secteurs les plus touchés, ça pourrait aller jusqu'à mardi dans la journée. Louis-Olivier Batty, porte-parole d'Hydro-Québec

Selon M. Batty, les conditions météorologiques ont été particulièrement difficiles.



« On a enregistré, à certains endroits, 10 à 15 millimètres de verglas, combinés avec un corridor de vents. Donc, ç’a vraiment traversé d'ouest en est la région des Basses-Laurentides, jusqu'au nord de Montréal. Et ce corridor-là a vraiment amené des chutes importantes d'arbres et de branches sur notre réseau », a-t-il affirmé.



La veille, le verglas a forcé plusieurs écoles à fermer leurs portes, notamment en Montérégie.

Du soleil et du froid

Ceux qui avaient pris goût au beau temps offert la fin de semaine dernière seront déçus d’apprendre que le mercure ne remontera pas de sitôt, malgré le retour du soleil.



Selon Environnement Canada, les journées de mercredi et de jeudi s’annoncent ensoleillées, mais sans chaleur.



« Il n'y a pas beaucoup d'air chaud de disponible pour la région, admet le météorologue d'Environnement Canada Simon Legault. On ne verra pas [du temps] aussi chaud que les températures qu'on a connues en fin de semaine. »



M. Legault précise d'ailleurs que les gens ne doivent pas être surpris par ce temps en montagne russe, puisque ces hauts et ces bas météorologiques sont la norme en cette saison.



« Le printemps, c'est ça, ça oscille entre de belles journées chaudes, des journées froides, des mélanges de précipitations, de la pluie... C'est un peu de tout le printemps, avant que ça se décide franchement à être l'été », rappelle-t-il.