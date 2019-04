Les Israéliens se rendent aux urnes

Au total, près de 6,3 millions d'Israéliens sont invités à glisser un bulletin dans l'urne, histoire d'élire les 120 députés qui les représenteront à la Knesset, le parlement israélien.

« Bibi », surnom donné à M. Nétanyahou, est en quelque sorte confronté à un référendum sur ses 10 dernières années au pouvoir. Il entame la journée comme favori des sondages, ceux-ci avantageant les partis qui forment la coalition qu'il dirige.

Entre autres engagements électoraux, le premier ministre sortant a promis d'annexer les plus que controversées colonies de peuplement en Cisjordanie occupée.

Le Likoud (droite), le parti dirigé par M. Nétanyahou, risque toutefois d'être battu par le « Bleu et blanc » (centre), une formation dirigée par le très populaire ex-général Benny Gantz.

Une tradition de coalitions

Depuis ses premières élections parlementaires en 1949, Israël n'a jamais eu de gouvernement majoritaire, ce qui a parfois mené à de longues tractations en vue de former une coalition gouvernementale.

Selon un coup de sonde du journal Yedioth Ahronoth publié vendredi, le parti de M. Gantz obtiendrait 30 sièges au Parlement, contre 26 pour le Likoud.

Du côté de la coalition de droite sous contrôle de M. Nétanyahou, on prévoit toutefois s'assurer d'une majorité relativement courte de 63 députés sur 120.

Quant au Parti travailliste, il céderait 8 des 18 sièges qu'il occupe actuellement.

Une fois les élections terminées, il reviendra au président, Reuven Rivlin, de demander à un parti de tenter de former le gouvernement. Le chef ainsi choisi disposera de 42 jours pour rallier ses adversaires à sa cause.

En coulisses, le parti Zehout de Moshe Feiglin, ex-Likoud, pourrait jouer les trouble-fête et détenir l'équilibre du pouvoir. Le programme de cette formation est à la fois libéral et conservateur, avec une volonté de légaliser progressivement le cannabis, mais aussi un parti pris pour l'annexion des colonies, en plus d'« inciter » les Palestiniens à émigrer et de faire construire un troisième Temple à Jérusalem.

Plus de 400 000 colons juifs vivent dans des colonies illégales jamais reconnues par la communauté internationale, sous protection de l'armée.