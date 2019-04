Impôts fonciers réduits en milieu rural à Greenstone : le conseiller retire sa résolution

M. Blanchard souhaitait la création d’une nouvelle catégorie de propriétés avec un taux de taxation réduit, pour les résidents en milieu rural de Greenstone qui ne recevraient pas autant de services.

André Blanchard, dans sa résolution, avançait que la Ville a le pouvoir d’adopter des catégories optionnelles de propriétés, selon la Loi de 2001 sur les municipalités.

Il a compris en discutant avec un représentant de Hamilton qu'il avait mal interprété la loi.

L’avocate Nuala M. Kenny, qui a été consultée par l’administration municipale, a confirmé que seulement les catégories déjà incluses dans les règlements d’application de la loi peuvent être adoptées.

La catégorie résidentielle rurale que souhaite implémenter le conseiller André Blanchard n’en fait pas partie.

M. Blanchard a indiqué qu’il comptait discuter de nouveau de cet enjeu avec les autres membres du conseil municipal et demander au gouvernement provincial de modifier la loi.

Le conseiller John J. Marino, qui présidait la réunion, a affirmé que c’était probablement la marche à suivre.

Les services municipaux au cœur du débat

Dans sa résolution, le conseiller Blanchard affirmait que les résidents des secteurs ruraux n’ont pas eu l’occasion de voter en 2000 en vue de la restructuration qui a créé Greenstone.

Une résidente rurale, Viola Thériault, croit par ailleurs que l’amalgamation a créé une municipalité impossible à gérer , surtout en raison de sa taille et de la multiplication de certaines infrastructures.

La Municipalité opère quatre arénas, dont celui du centre communautaire de Geraldton. Photo : Municipalité de Greenstone

C’est un problème qui existe depuis trop longtemps , affirme-t-elle.

Mme Thériault indique que son compte de taxes municipale s'élève à 6000 $ par année.

Elle ajoute que ses paiements d’assurance habitation sont plus élevés en raison de l’absence de bornes d’incendie à proximité de sa maison.

Viola Thériault s’est adressée au conseil pour leur demander de trouver façon de revoir les taux de taxations pour les résidents des zones rurales, tout en respectant la loi. Photo : Municipalité de Greenstone

Selon M. Blanchard et Mme Thériault, les résidents des secteurs ruraux paient trop de taxes en proportion des services qu’ils reçoivent.



Me Kenny, dans une lettre envoyée au conseil, croit plutôt que l’ensemble des contribuables ont accès essentiellement aux mêmes services, et lorsque ce n’est pas le cas, il existe des mesures compensatoires.

Notamment, les propriétaires qui ne sont pas branchés au système d’égout reçoivent de l’argent pour vider leur fosse septique, indique l’avocate.

Par ailleurs, le maire Beaulieu avait indiqué la semaine dernière que les propriétaires des secteurs ruraux n’avaient pas à payer pour les services d’eau et d’égouts.