Course à la mairie de Trois-Rivières : égouts, taxes et aînés parmi les priorités

Après un week-end plutôt tranquille et à moins d'un mois des élections, trois candidats à la mairie de Trois-Rivières ont soumis de nouveaux engagements aux électeurs lundi.

S’il est élu, Jean Lamarche promet de régler le problème de refoulement d’égout dans le secteur Saint-Louis-de-France.

Plus précisément, cet engagement vise les zones Carrière, Masse, Caron, Thibeau, Launier et Maurice-Paquin.

Les citoyens du secteur dénoncent, depuis une vingtaine d'années, ce qu’ils qualifient d’inaction de la Ville.

Des pompes sont installées de façon temporaire lors de moments critiques pour pallier l'incapacité du réseau à fournir les citoyens.

Aubin sur les taxes

Quant à lui, Jean-François Aubin promet de permettre aux résidents de payer leur compte de taxes en trois ou quatre versements, et ce, sans pénalité.

Les contribuables trifluviens doivent actuellement payer leur facture en deux versements maximum.

S’il obtient le titre de maire, Jean-François Aubin s'engage aussi à proposer au conseil municipal des augmentations de taxes annuelles qui avoisineront le taux d'indexation au coût de la vie.

Pour 2019, le compte de taxe des Trifluviens a grimpé de 2 % à Trois-Rivières.

Lord pour les aînés

Alors que deux de ses adversaires s’étaient exprimés sur la question vendredi, Éric Lord a présenté son plan pour rendre la ville de Trois-Rivières « bienveillante » pour ses aînés.

Le candidat a présenté un plan avec une dizaine de mesures.

L'accès gratuit à l'île Saint-Quentin et le déneigement et entretien des trottoirs plus fréquent dans les zones de résidences pour personnes âgées figurent notamment dans ce plan.

Pour sa part, le candidat Pierre-Benoît Fortin n’a présenté aucun engagement électoral lundi.