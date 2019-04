Élections : Trans Mountain sera approuvé à la fin du mois de mai, promet Rachel Notley

« Ce pipeline verra le jour », a martelé Rachel Notley lors d’une conférence de presse organisée au Alberta Pipe Trades College d’Edmonton.

C’est aux côtés de travailleurs de l’industrie pétrolière que Rachel Notely a promis que ce n’était plus qu’une question de temps avant que les travaux du pipeline Trans Mountain ne reprennent.

« Je pense que les pelletées de terre reprendront à l’automne », a-t-elle spéculé.

Derrière elle, une vingtaine de soudeurs, de tuyauteurs, ou de mécaniciens hochaient la tête et acquiescent à coup d’applaudissement à ce discours prononcé lundi dans la capitale albertaine. Mais certains serraient aussi les dents.

« Bah ça aurait été pas mal plus intéressant qu’elle arrive avec quelque chose de concret », confie tout de même l’un d’entre eux.

Valbert Boucher a quitté la péninsule acadienne il y a 15 ans pour devenir opérateur d’équipement de pipelines dans l’Ouest. Et les temps ont bien changé selon lui.

Valbert Boucher est membre de la section 995 de l'Union internationale des opérateurs-ingénieurs. Photo : Radio-Canada

« Le travailleur est rendu comme un esclave [...] Ça fait plus de bon sens de travailler juste pour payer des bills », ajoute-t-il.

Tout ce qu’il voit ces dernières années, ce sont ses taxes et les réglementations auxquelles il doit se plier augmenter, quand ses contrats, eux, ont tendance à chuter.

« On travaille moins et on fait moins d’argent », se plaint-il.

Il y a beaucoup de travailleurs qui sont partis de l’Alberta, parce qu’ils ne veulent plus travailler ici. Valbert Boucher, opérateur d’équipement de pipelines

Aujourd’hui, ce n’était pas des promesses entourant le pipeline qu’il voulait entendre sortir de la bouche de la candidate qu’il a décidé de porter au pouvoir en 2012.

« Les gouvernements parlent tout le temps des gros projets des compagnies multinationales, mais ils ne parlent jamais des travailleurs », déplore-t-il.

Se présentant comme l'alliée indéfectible de l'industrie énergétique, Rachel Notley défendra mardi, son opposition au projet de loi C-48, qui porte sur le trafic maritime le long du littoral de la Colombie-Britannique, auprès du Sénat.