Gilles Lehouillier se rendra en France en juin

« Le Régiment de la Chaudière est le seul régiment Canadien français à avoir participé au débarquement de Normandie. Alors, pour nous à Lévis, ça a une importance capitale », a expliqué Gilles Lehouillier.

Le 6 juin 1944, près de 15 000 soldats canadiens débarquaient sur les plages de la Normandie pour libérer l’Europe du joug nazi. À la fin de la bataille, quelque 5000 d'entre eux y ont laissé leur vie.

Le maire de Caen Joël Bruneau est lui-même de passage à Lévis cette semaine dans le but de rencontrer les « derniers vétérans » qui ont participé à ce moment historique de la Seconde Guerre mondiale.

« Nous voulions profiter de la reconnaissance que nous avons à l’égard de ces jeunes soldats qui sont arrivés sur une terre qu’ils ne connaissaient pas pour nous rendre la liberté », affirme M. Bruneau.

Relations économiques

Le maire Caen souhaite profiter des prochaines discussions avec son homologue de Lévis « pour établir des relations amicales avec une ville du Canada ». Joël Bruneau dit être « admiratif » du faible taux de chômage de la région.

« De manière un peu bizarre, nous n’avons aucun accord de collaboration avec une Ville canadienne. Nous pourrons ainsi corriger cette anomalie. Ce sera un juste retour à l’égard d’un pays à qui on doit beaucoup », dit-il.

Le partenariat entre les deux villes pourrait se traduire par des « échanges étudiants ou culturels », précise le maire de Lévis Gilles Lehouillier.

Au Régiment de la Chaudière, on se réjouit que les sacrifices du passé servent maintenant à créer de nouveaux liens à l’international.

« On a servi en temps de paix. On a servi en temps de guerre et servir de trait d‘union entre deux communautés c’est très important. Créer des liens c’est la plus belle façon de célébrer la paix », conclut le colonel honoraire du régiment, Denis Belleau.