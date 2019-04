Twitter continue le ménage et renforce la chasse aux messages indésirables

Twitter a décidé lundi de réduire à 400 le nombre de comptes auxquels on peut s'abonner chaque jour, contre 1000 précédemment, pour mieux lutter contre les messages indésirables envoyés automatiquement par des comptes fantômes.

« S'abonner, se désabonner, s'abonner, se désabonner. Qui fait cela ? Les polluposteurs. Du coup, nous modifions le nombre de comptes que vous pouvez [commencer à] suivre pour le faire passer à 400 contre 1000 par jour. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien », a écrit sur son compte TwitterSafety le réseau social, qui s'est lancé depuis quelques mois dans un grand ménage pour assainir sa plateforme.

Un nombre élevé d'abonnements dans un temps réduit pour un même compte est en effet souvent le signe que ledit compte est fantôme et géré automatiquement via des « bots », ces programmes informatiques pour envoyer des messages non sollicités.

Ces messages peuvent inviter à cliquer sur des contenus publicitaires ou inciter les utilisateurs à s'abonner en retour pour faire croître artificiellement le nombre d'abonnés ou encore servent à propager de la désinformation.

Twitter, comme Facebook, est très critiqué pour la gestion de ses contenus et communique régulièrement sur ce sujet pour montrer qu'il agit.