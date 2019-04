Le conseil de bande de Uashat mak Mani-Utenam veut obtenir un dédommagement concernant une portion de territoire qui lui avait été attribuée en 1906 et qui a ensuite été revendue par le gouvernement provincial entre 1917 et 1921.

Cette bande de terrain se situe vis-à-vis la rue Grégoire, à partir du rivage, jusqu'au-delà du boulevard Laure.

En 2014, une première demande a été présentée devant ce tribunal qui examine les revendications des Premières Nations.

L'avocate du conseil de bande plaide que le gouvernement fédéral n'est pas intervenu à l'époque pour empêcher la vente des terrains. La communauté n'aurait su que cinquante ans plus tard que d'autres terres lui avaient été attribuées en compensation.

Si on a gain de cause, [on aura à] négocier une compensation qui serait la valeur équitable de ce que les Innus auraient perdu par rapport à la perte d'usage de ces terres-là et de leur valeur.

Jameela Jeeroburkhan, avocat