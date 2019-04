Le Barbier de Séville, ou comment rigoler à l’opéra

Le Barbier de Séville raconte une histoire très simple, selon le metteur en scène Alain Gauthier : « Un jeune homme est amoureux d’une jeune fille prisonnière de sa maison par son tuteur – et évidemment il va réussir à conquérir la jeune fille avec l’aide de Figaro le barbier ».

Alain Gauthier rappelle que « Le Barbier de Séville est un grand classique, comme La Traviata, mais plus du côté de la comédie que de la tragédie ».

Des airs connus

Composé par Rossini sur une histoire de Beaumarchais, Le Barbier de Séville comprend des airs très connus. Qui ne peut entonner le « Figaro! Figaro! Figaro! » qu’on a tous entendu quelque part… et peut-être même en écoutant la production animée des Warners Brothers, qui mettait en vedette Bugs Bunny dans le rôle du fameux Figaro?

La musique de cet opéra peut être extravagante, et « on découvre des grands ensembles, des finales, des fins d’actes assez impressionnants parce qu’ils impliquent tous les chanteurs et choristes », raconte Alain Gauthier.

Un décor fabuleux

Les décors de cette production valent aussi le détour : inspirés de Gaudi, ils multiplient les formes en courbe, rappellent les débuts du 20e siècle et font appel à la fantaisie, mentionne le metteur en scène. Ils sont aussi tout blanc, « auquel avec l’éclairage on peut donner toutes les couleurs qu’on veut, et ça permet de donner des chocs visuels par moment. On peut se permettre de sortir de la réalité chez Rossini, donc on s’est beaucoup amusés à jouer avec ce décor », raconte Alain Gauthier.

Une oeuvre faite pour impressionner

« Ce qui est impressionnant chez Rossini, c’est la vitesse avec laquelle les chanteurs doivent chanter » certains des airs, et le défi est aussi vrai pour les musiciens qui doivent suivre ce rythme, explique-t-il. « On a dans cette production un expert qui l’a bien en bouche, dans le rôle de Bartolo », mentionne Alain Gauthier, précisant que « chacun a un moment chanté rapidement ou dans des airs très aigus. C’est fait pour impressionner! »

La première a eu lieu samedi dernier. Le Barbier de Séville est présenté deux autres soirs, les 9 et 12 avril à la salle du Centenaire.