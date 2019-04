Un sifflet de survie créé au Témiscamingue remporte les grands honneurs

Après avoir remporté le prix du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour avoir inventé un sifflet de survie, six élèves de l'école secondaire Marcel-Raymond de Lorrainville se retrouvent en lice pour remporter le Grand prix international du concours l'Odyssée de l'objet. Ce concours, présenté pour la première fois au Québec, est organisé en Belgique depuis 2002.

Les élèves ont invité le Sifflus Modulus, un objet de survie technologique. Il transforme l'énergie du souffle en électricité, ce qui permet, entre autres, de charger un téléphone cellulaire pour loger un appel d'urgence.

L'objet est entièrement fabriqué avec des pièces et matériaux recyclés. On a utilisé des vieilles pièces d'ordinateurs et moi j'ai apporté un vieux moteur d'hélicoptère téléguidé pour utiliser le moteur et créer l'énergie , explique un des élèves, Nicolas Lacroix.

Participation volontaire

La création du sifflet de survie a pris plus d'une quarantaine d'heures. Sur une base volontaire, les six élèves et leur enseignante ont travaillé les midis et à la maison pour réaliser le prototype.

C'était génial, puisqu'on mise beaucoup sur le sport dans notre école, mais rarement sur les sciences, soit par manque de temps ou de ressources. C'était vraiment un projet fait pour des élèves intéressés, on n'a pas obligé personne , raconte l'enseignante en sciences, Mélanie Nadeau.

Les grands honneurs

Vendredi dernier, le Réseau Technoscience organisait la première édition québécoise de l'Odyssée de l'objet.

Au deuxième cycle du secondaire, 28 projets étaient présentés à travers le Québec. Le Sifflus Modulus a remporté l'un des six prix décernés pour son caractère innovant et créatif.

Les élèves qui ont participé à la création du Sifflus Modulus l'ont fait sur une base volontaire. Photo : gracieuseté

La seule fille du groupe, Laurie Arpin, estime que la science est une façon d'exprimer sa créativité. C'est surtout pour apprendre des nouvelles choses et développer des nouvelles compétences , dit-elle.

Chaque élève a reçu une bourse de 300 $. L'équipe pourrait aussi remporter un trophée si elle reçoit un nombre suffisant de votes.

Les gens ont jusqu'au 5 mai pour voter, en ligne, afin que l'École Marcel-Raymond remporte le Grand prix international.