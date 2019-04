Jeff Callaway doit rembourser 26 500 $, ordonne le commissaire aux élections de l’Alberta

Le commissaire aux élections de l'Alberta a ordonné à l'ancien candidat à la course à la direction du Parti conservateur uni, Jeff Callaway, de rembourser 26 500 $ que sa campagne a reçu illégalement, en 2017. Le commissaire a aussi mis en garde les proches de Jeff Callaway contre des tentatives d'obstruction à son enquête.

CBC/Radio-Canada a obtenu une copie de la documentation soumise en cour par Jeff Callaway, quatre membres de sa famille et l’homme d’affaires Robyn Lore, dans le cadre d’une demande d’injonction pour suspendre l’enquête du commissaire sur le financement de la campagne de Jeff Callaway. Celle-ci a été refusée.

Dans une lettre, datée du 11 mars 2019, le commissaire aux élections, Lorne Gibson, écrit à Jeff Callaway pour lui faire part des conclusions de son enquête. Huit personnes ont donné entre 3000 $ et 4000 $ chacune à la campagne de Jeff Callaway, grâce à des fonds qui ne leur appartenaient pas. Plusieurs ont reçu des amendes ou des lettres de réprimande pour ces contributions qui enfreignent la loi électorale.

Le commissaire n’a toutefois pas voulu indiquer si Jeff Callaway a remboursé les 26 500 $ réclamés.

Trois semaines avant le vote à la direction du Parti conservateur uni, Jeff Callaway s'est rallié à Jason Kenney. Photo : Campagne de Jason Kenney

Plusieurs personnes ont indiqué que Jeff Callaway s’était lancé dans la course à la direction du Parti conservateur uni dans le seul but d’attaquer Brian Jean, puis de se retirer, le tout au profit de Jason Kenney.

Un don illégal de 60 000 $

Dans une autre lettre envoyée à l’homme d’affaires Robyn Lore, le commissaire aux élections indique croire que celui-ci a versé, le 11 septembre 2017, 60 000 $ dans le compte bancaire personnel du co-directeur de campagne de Jeff Callaway, Cameron Davies, grâce à son entreprise Agropyron. « Tout l'argent ou une partie de l'argent » a ensuite été distribué à la campagne de Jeff Callaway, selon le commissaire.

Or, la loi électorale interdit aux entreprises de faire des dons à une campagne électorale ou à un candidat. Elle oblige également les personnes visées par une enquête du commissaire aux élections à coopérer.

Le commissaire met ainsi en garde Robyn Lore que, s’il ne coopère pas, notamment en fournissant les documents que le commissaire exige, Robyn Lore s’expose à une amende de 50 000 $ ou deux ans de prison pour corruption.

Les contributions de l'homme d'affaires Robyn Lore à la campagne de Jeff Callaway sont scrutées par le commissaire aux élections. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Mises en garde contre une possible obstruction

Les documents obtenus par CBC/Radio-Canada font aussi état de la frustration et des inquiétudes du commissaire, alors qu'il tente, pendant plus de deux mois, de prévoir des interrogatoires avec quatre membres de la famille de Jeff Callaway, ainsi que Robyn Lore.

Dès le 4 janvier 2019, le commissaire et ses enquêteurs tentent d’entrer en contact avec la femme de Jeff Callaway, Nicole Callaway, Jennifer Thomson et son mari Darren Thompson, ainsi qu’avec Robyn Lore.

Le commissaire envoie plusieurs courriels et appelle plusieurs fois chacun pour tenter d’établir une date pour un interrogatoire. Des entrevues sont prévues, puis repoussées ou manquées sous plusieurs prétextes. Ils refusent, dans certains cas, de fournir la documentation exigée par le commissaire.

Dès le 24 janvier, l’enquêteur du commissaire Dave Jennings leur envoie une mise en garde.

Il est venu à mon attention qu’un individu a contacté, ou tenté de contacter, une ou plusieurs personnes qui sont visées par cette enquête, dans le but de les dissuader de coopérer avec les enquêteurs et d’entraver le bon déroulement des affaires, afin d’éviter ce processus. Extrait d'une lettre envoyée par l'enquêteur Dave Jennings à Nicole Callaway, Jennifer et Darren Thomson et Robyn Lore

Il les met en garde que cela pourrait être considéré comme de l’obstruction.

Le commissaire aux élections a averti plusieurs des personnes qu'il voulait interroger des conséquences d'une obstruction à son enquête. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Le même jour, l’enquêteur Dave Jennings écrit également à un employé de la campagne de Jeff Callaway, Jeffrey Park, qu’il a interrogé quelques jours plus tôt. Il tente depuis de le recontacter sans succès. « Je suis préoccupée à l’idée que votre coopération semble décliner et je suis inquiet qu’une personne tente d’interférer ou de vous intimider », écrit-il.

Prière de vous rappeler que toute interférence, retrait ou destruction des enregistrements et preuves constituerait de l’obstruction et serait une grave erreur. Tout délai déraisonnable pourrait aussi être considéré comme de l’obstruction. Extrait d'une lettre envoyée par l'enquêteur Dave Jennings à Jeffrey Park

Ordres de témoigner

Le 13 mars, après plus de deux mois de correspondance, le commissaire aux élections envoie à Nicole Callaway, Jennifer Thomson, Darren Thomson et Robyn Lore un ordre de se présenter à son bureau, pour témoigner, les 26 mars et 2 avril 2019.

Dans chacune des lettres, le commissaire leur rappelle qu’un refus de coopérer pourrait constituer de l’obstruction en vertu de la loi électorale, ce qui est passible d’une amende de 10 000 $.

Aucun des quatre ne s'est présenté aux rendez-vous fixés.

Ils ont ensuite soumis, en compagnie de Jeff Callaway et de Bonnie Thompson, une demande d’injonction pour suspendre l’enquête du commissaire aux élections.

Avec la collaboration de Carolyn Dunn, Allison Dempster, Bryan Labby et Drew Anderson (CBC)