Le végétalisme à la rescousse des animaux de ferme

La protection des animaux est l'une des raisons qui poussent de plus en plus de personnes vers l'alimentation végétarienne ou végétalienne. La propriétaire du Sanctuaire pour animaux de ferme de l'Estrie (SAFE) se réjouit de ce mouvement en pleine expansion.

Situé à Mansonville, le Sanctuaire pour animaux de ferme, le seul au Québec, accueille des animaux destinés à l’abattoir ou abandonnés. La mission de ce refuge est de sauver les animaux d’une mort imminente et surtout d’éduquer le public au traitement des animaux de ferme destinés à la consommation. Le but ultime du SAFESanctuaire pour animaux de la ferme est que les gens cessent de consommer des protéines animales.

Selon la directrice du SAFE Sanctuaire pour animaux de la ferme , Catherine Gagnieux, la cruauté envers les animaux et la pollution engendrée par les grandes industries laitières et de viande sont des éléments clés qui expliquent le virage vers le régime végétalien.

La surpopulation humaine nous amène à des industries laitières et de viande qui créent des situations atroces pour les animaux. Catherine Gagnieux, directrice du Sanctuaire pour animaux de ferme de l’Estrie

Actuellement, 17 bêtes sont hébergées chez SAFE. Parmi elles, des poneys, des boeufs, une vache, des chèvres, une brebis, des truies ainsi que deux énormes cochons qui se sont enfuis en route vers l’abattoir et qui ont passé plus d’un mois en cavale avant d’arriver chez SAFE.

Ces deux cochons se sont échappés en chemin vers l'abattoir. Après un mois de cavale, ils se sont retrouvés au SAFE. Photo : Radio-Canada

Quatre poneys résident au SAFE. Deux d'entre eux ont été abandonnés en bordure de route parce que le propriétaire n'en voulait plus. Photo : Radio-Canada

Les chèvres du SAFE viennent d'un autre sanctuaire qui a fermé ses portes en 2018. Photo : Radio-Canada

Catherine Gagnieux reçoit de très nombreuses demandes pour accueillir plus d’animaux. Toutefois, les installations et les coûts reliés à l’adoption de plus d’animaux l’en empêchent. L’endroit est uniquement financé par les dons du public et par des événements de collectes de fonds, incluant des visites guidées de l’endroit et des BBQ, végétaliens bien sûr.

AirBnb comme moyen de financement

Le tourisme agricole permet à la propriétaire des lieux de joindre les deux bouts. Depuis quelques mois, elle loue sur AirBnB une partie de sa maison située sur le même site que le refuge. Des gens de l’Estrie, de Montréal et des États-Unis, principalement, se rendent à Mansonville pour vivre l’expérience de la ferme et participer à une cause qui leur tient à coeur.

Catherine Gagnieux souligne aussi le passage de nombreux touristes européens.

Faire passer le message par les enfants

Certaines écoles invitent déjà Catherine Gagnieux dans leur classe pour raconter l’histoire de refuge. L’amoureuse des animaux aimerait pouvoir accueillir davantage de groupes scolaires directement dans son sanctuaire.

Il y a rien de plus ressourçant que d’avoir un contact avec un animal qui a vécu des choses [… ] qui représente toute une histoire derrière lui. Surtout avec les jeunes, il y a un lien qui se fait. Catherine Gagnieux, directrice du Sanctuaire pour animaux de ferme de l’Estrie

Une partie des installations du SAFE, à Mansonville. Photo : Radio-Canada

Le Sanctuaire pour animaux de ferme de l’Estrie fonctionne grâce à l’aide de bénévoles. Les visites guidées reprendront à la mi-avril.