René Ephestion quitte la course à la chefferie du Parti libéral, selon son compte Facebook

L'expérience a été formidable, et cette aventure m'a donné l'occasion de rencontrer des gens extraordinaires du Nouveau-Brunswick , a-t-il écrit sur son compte Facebook lundi soir.

Je souhaite bonne chance à Kevin Vickers et je continuerai à partager mes idées et mes visions au sein du parti libéral. Kevin Vickers est désormais le seul candidat à la chefferie du Parti libéral.

René Ephestion, directeur général de la Maison Nazareth, un refuge pour les sans-abri à Moncton, s’était lancé dans la course en novembre dernier.

J’ai discuté avec quelques personnes et il faut qu’il y ait une voix vraiment progressiste et réformatrice qui s’exprime durant la course à la chefferie pour essayer d’influencer les politiques qui seront mises en place et quelle sorte de chef nous avons besoin pour répondre aux urgences actuelles du Nouveau-Brunswick , avait-il alors dit pour expliquer sa candidature.

René Ephestion n'a pas répondu à la demande d'entrevue de Radio-Canada pour l'instant.