Réouverture de l'unité d'obstétrique à La Sarre : encore du travail à faire

Six jours avant la réouverture de l'unité d'obstétrique à La Sarre, le ministère de la Santé a encore beaucoup de travail à faire.

Les 10 infirmières qui viendront en relève en Abitibi-Ouest auraient finalement été confirmées au cours des derniers jours.

Il y en aura six de Ste-Justine, deux de la clinique Prénato à Québec et deux du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

Le ministère de la Santé travaille en ce moment à compléter les horaires de travail. Il faudra aussi gérer les va-et-vient des différentes infirmières de l'extérieur et leur trouver un hébergement.

Les premières infirmières devraient arriver à la dernière minute, soit le 14 avril.

L'annonce de la réouverture du département de natalité à La Sarre avait pris plusieurs personnes par surprise. Le président directeur-général, Yves Desjardins, n'avait même pas été avisé de la situation.

Les infirmières de Ste-Justine surprises

Le représentant national du personnel en soins infirmiers pour le syndicat CSN à l'hôpital Ste-Justine, Félix-Olivier Bonneville, affirme aussi avoir été très surpris au moment de l'annonce, surtout considérant la pénurie d'infirmières à Ste-Justine.

En ce moment, en avril, il y a un peu plus de 150 quarts de travail qui sont plus ou moins comblés, à savoir est-ce que des personnes pourraient les combler en temps supplémentaire, est-ce qu'on peut couper un peu pour avoir un peu moins d'accouchements électifs qui seraient prévus d'avance, donc il y a toute une mécanique qui doit être faite qui n'est pas encore faite, donc oui je pense que la ministre McCann, quand elle a fait sa sortie, c'était un peu prémédité.

Félix-Olivier Bonneville assure être en faveur de la réouverture de l'unité d'obstétrique à La Sarre, mais il croit que tout s'est fait trop rapidement.