Harcèlement à la CS des Rives-du-Saguenay : des vigiles bientôt déployées dans les écoles

Ces mesures découlent de l’adoption d’une nouvelle politique en matière de harcèlement, imposée à la commission scolaire par arrêté ministériel en juin 2018.

L'implantation de la politique fait partie d’une série de mesures correctrices visant à assainir la gouvernance, à améliorer le climat de travail et à instaurer des façons de faire plus transparentes.

En octobre 2017, alors que sévissait une crise entre les murs de l’organisation, le ministère de l'Éducation a commandé une enquête sur la gouvernance et la gestion générale. Il s’agissait d’une première pour une commission scolaire au Québec.

Quelques mois plus tard, le ministre de l’époque, Sébastien Proulx, a sommé la direction d’éradiquer le harcèlement, d’améliorer la transparence et la collégialité au conseil des commissaires et de rétablir une politique claire portant sur les frais de représentation et de déplacement.

Une accompagnatrice, l’ex-directrice du Cégep de Chicoutimi Denyse Blanchet a également été nommée par Québec.

Rapports mensuels

Depuis l'arrêté ministériel, la direction de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay doit rendre compte de l’avancement des travaux au ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, en lui acheminant un rapport mensuel.

Le rapport de mars, envoyé lundi aux établissements, revient notamment sur l’octroi d’un contrat de gré à gré à la firme Deloitte pour l’élaboration d’un « plan de transformation des ressources humaines ».

Cet exercice de restructuration débutera au cours des prochains jours et s’échelonnera sur 10 semaines.

Contrats d’approvisionnement

Par ailleurs, le conseil des commissaires a avalisé la mise en branle du processus de consultation en vue de l’adoption d’un règlement portant sur la gestion des contrats d’approvisionnement. Des lacunes ont été relevées à ce chapitre au cours des deux dernières années.

En mars, les directions d’établissements ont aussi été mises au parfum des nouvelles méthodes de suivi en matière de dépenses.

Denyse Blanchet a été nommée accompagnatrice par le ministère de l'Éducation afin d'aider la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay à améliorer sa gouvernance. Photo : Radio-Canada

Enfin, l’accompagnatrice Denyse Blanchet, nommée par le ministère, terminera son mandat en juin. Celle qui siège également au conseil d’administration du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a annoncé, la semaine dernière, qu’elle quittait ses fonctions d’administratrice pour retourner vivre dans sa région natale de Thetford Mines.

Il n’a pas été possible de savoir si le ministère prolongera le mandat d’accompagnement à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay au-delà du mois de juin.