Des projets d’infrastructures importants pour Greenstone en vue du développement d'une mine d'or

La municipalité de Greenstone juge que l'amélioration de ses infrastructures est essentielle avec le développement possible de l'importante mine d'or Hardrock de la compagnie Greenstone Gold et l'arrivée de centaines de personnes dans la communauté.

Le développement de la mine semble de plus en en plus concret avec la récente approbation de la province pour l’évaluation environnementale.

La municipalité doit dépenser plus de 2 millions de dollars pour agrandir et moderniser la station d'épuration de la communauté de Geraldton.

La station arrive au maximum de sa capacité et n’est plus conforme à de nouvelles normes provinciales. La municipalité ne peut plus déverser des eaux usées dans le Lac Kenogamisis en cas d’urgence.

Greenstone veut aussi améliorer la station de Longlac. Cet autre projet est évalué à 1,2 million de dollars.

Ces problèmes-là, il faut qu’ils soient abordés avant d’être rendus à un point où nous aurons beaucoup plus de gens qui demeurent dans la communauté. Rénald Beaulieu, maire de Greenstone

La municipalité évoque le projet minier dans sa tentative d’obtenir du financement des gouvernements provincial et fédéral pour les deux projets.

Le maire de Greenstone, Rénald Beaulieu Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

La municipalité rappelle dans sa demande au gouvernement provincial que, depuis sa fusion en 2001, elle doit gérer cinq usines de traitement de l’eau et quatre stations d’épuration des eaux usées.

Ce n’est pas avant le début des opérations, dans quelques années, que la municipalité pourra percevoir des impôts fonciers de la minière.

À lire aussi : Le projet Hardrock de Greenstone Gold Mines progresse

Ces revenus de taxation sont évalués à un peu plus d’un million de dollars par année.

La municipalité recevra aussi des paiements de plusieurs millions de dollars de la minière en compensation pour l’utilisation de terrains municipaux où sont situés présentement le centre d’information touristique de Geraldton, un terrain de golf et une structure de l’ancienne mine.

La minière s’est aussi engagée à contribuer à certains projets d’amélioration de services municipaux.