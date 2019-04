Les cinq ans d'un musée éblouissant

Dès la tombée de la nuit, les enseignes lumineuses aux couleurs chatoyantes semblent prendre vie au coeur du centre-ville de la capitale albertaine.

Ce musée extérieur, gratuit et accessible à toutes les heures de la journée, est le premier de ce genre au Canada. Il s’agit d'une initiative de David Holdsworth, un des responsables de la planification de la Ville d’Edmonton.

« [Ces enseignes] font partie d’une époque révolue. Autrefois, il y en avait des centaines en ville. Si on les regarde attentivement, on se rend compte que plusieurs d’entre elles sont des oeuvres d’art », explique-t-il.

Les panneaux en néons sont conçus pour attirer l'attention, par leurs couleurs et leur luminosité. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrillos

Pas question pour lui, donc, de laisser ces enseignes prendre la poussière dans les entrepôts de la Ville ou, pire encore, se retrouver aux ordures lorsque les commerces d’Edmonton décident de s’en débarrasser.

C’est alors que lui est venue l’idée d’un musée extérieur, gratuit, en plein air, que les gens pourraient visiter à leur guise. David Holdsworth a fait le tour de la ville pour essayer de trouver le bâtiment parfait pour les arborer. Finalement, son choix s’est porté sur l’édifice Telus, qui a accepté d’héberger les enseignes lumineuses.

La fin d’une époque

Les 8 premières enseignes en néon ont été accrochées en 2014. Aujourd’hui, il y en a 22 qui illuminent la 104e Rue. Une croissance qui s’est faite sous la supervision de David Johnston, le principal responsable de la gestion du patrimoine de la Ville d’Edmonton.

David Johnston (gauche) et David Holdsworth sont tous deux responsables du Musée des néons à Edmonton. Photo : Radio-Canada / Héloïse Rodriguez

« J’aime le fait que, quand on les regarde, on remarque leurs couleurs, leur unicité, leur artisanat. Chaque enseigne est faite à la main, le tube fluorescent est fait à la main », s’enthousiasme-t-il.

Elles représentent des commerces aujourd'hui disparus, comme les Georgia Baths, les plus vieux bains à vapeur de la ville, situés d'abord sur l'avenue Jasper, puis au Brighton block jusqu'en 1991.

Ou encore le magasin de meuble Hayden's, situé dans le quartier du Vieux Strathcona, avec sa chaise à basule emblématique qui a été accrochée de 1968 à 2013.

Pour lui, il était important que ces objets, témoins silencieux de l'histoire d’Edmonton, soient préservés.

Les années 50 et 60 étaient l’âge d’or [des néons]. Il y en avait des centaines en ville, et l’avenue Jasper ressemblait presque à Las Vegas! David Johnston, responsable de la gestion du patrimoine de la Ville d’Edmonton

Depuis, les boutiques ont trouvé des moyens moins coûteux d’afficher leurs couleurs, comme des diodes électroluminescentes. « [ Souffler du verre], c’est un art qui est en voie de disparition, déplore David Johnston. L’âge moyen des gens qui font des enseignes en verre soufflé en Alberta est d’au moins 50 ans, si ce n’est plus. »

Une idée qui gagne en popularité

Si l’utilisation des enseignes lumineuses en néon est en déclin, le musée, lui, s’agrandit constamment. Il s’étend maintenant des deux côtés de la 104e Rue, non seulement sur la façade de l'édifice Telus mais aussi sur celle de l’édifice Mercer qui lui fait face.

Ce signe, construit en 1996, est le plus jeune de toute la collection, rapporte David Johnston. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrillos

Cette initiative s'inscrit dans la volonté de la Ville de revitaliser le coeur d'Edmonton. Cependant, ce ne sont pas tous les néons qui sont acceptés. Les enseignes lumineuses qui sont trop récentes ne peuvent pas être affichées sur la 104e Rue, car comme il s’agit d’un musée, les artefacts doivent avoir une valeur historique.

« Elles doivent avoir un certain âge, être faites en néon, et être représentatives d’un commerce de la région d’Edmonton. Il y a un comité qui les évalue, puis on travaille avec les commerces pour voir si on peut les remettre en état et les installer au musée », explique David Holdsworth.

Le Mercer et le Baiju ont installé leurs propres enseignes lumineuses dans le même style que celles du Musée des néons. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrillos

Même les commerçants locaux ont suivi la tendance.

« L’édifice Mercer a maintenant des enseignes lumineuses, il y a des commerces sur la 104e Rue qui en ont ajouté aussi, je trouve ça intéressant de voir les néons qui scintillent sur la rue comme ça. Les commerçants nous ont dit qu’ils ont fait ça pour encourager le musée, ce qui nous rend vraiment heureux », rapporte David Johnston.

Ce signe a été rallumé lorsqu'il a été accroché au musée en 2016. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrillos

D’autres villes, comme Vancouver ou Toronto, ont également démontré leur intérêt pour créer un projet du genre, raconte-t-il.

D’ailleurs, la popularité du Musée des néons est si grande que les deux responsables sont maintenant à la recherche d’un nouvel édifice pour en héberger davantage.

Le Musée des néons souhaite agrandir sa collection. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrillos

Et, cinq ans plus tard, la magie du Musée des néons ne s’est pas atténuée pour David Holdsworth.

« Je trouve que leur lumière dégage de la chaleur et qu’ils ont une certaine personnalité. Mais surtout, c’est le fait qu’ils soient aussi créatifs, c’est rare de voir ça. Alors, on essaie de sauver ce qu’on peut », conclut-il.