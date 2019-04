CISSS-AT : le mandat de l'expert-conseil se précise

L'expert-conseil engagé pour régler les problématiques en obstétrique et natalité en Abitibi-Ouest aura finalement davantage de responsabilités. La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, précise que Sylvain Gagnon appuiera aussi la direction du CISSS-AT et la présidente-directrice générale adjointe, Caroline Roy.

Nous avons actuellement un expert-conseil, M. Sylvain Gagnon, qui est sur les lieux, qui va appuyer M. Desjardins à la transition et qui va appuyer évidemment le CISSS quand M. Desjardins va quitter , a-t-elle indiqué en entrevue à Des matins en or.

Le contrat de Sylvain Gagnon a débuté le 1er avril et son mandat est d'assurer le maintien des services d'obstétrique et de natalité.

Danielle McCann avait aussi mandaté Sylvain Gagnon en décembre dernier pour analyser la situation au CISSS de l'Outaouais.

La pénurie de personnel et des coupures dans des services de proximité faisaient partie des problèmes soulevés.

Pour ce qui est des relations de travail, nous on n'a pas vraiment vu de différence, remarque le représentant des relations de travail secteur Gatineau, Louis Carpentier. C'est vraiment une ligne dure qui a été menée. On a parlé des surcharges de travail où il y avait plus ou moins de l'écoute et dans les recommandations, on ne voit pas grand-chose qui a changé. Même dans les recommandations, il n'y avait pas de choses à amener pour alléger le fardeau ou quoi que ce soit.

La FIQ ouvre l'oeil

Le président du syndicat de la FIQ à Rouyn-Noranda, Michaël Bouchard, est au fait de la situation en Outaouais.

Le PDG a été retiré de ses fonctions, mais on est plus au courant de la grosse situation de crise au niveau de l'Outaouais et de la signature de la nouvelle convention, donc on est au courant un peu du parcours, mais on est surtout au courant du parcours qui a été fait ici aussi en Abitibi-Témiscamingue , soutient-il.

Le syndicat veut collaborer avec Sylvain Gagnon et suivra ses interventions de près.