Un homme aurait planifié une attaque au camion inspirée par l'EI près de Washington

Des procureurs du district du Maryland ont déposé lundi une accusation contre Rondell Henry pour avoir conduit un véhicule volé au-delà des frontières de l'État, tout en exhortant le juge à le maintenir en détention jusqu'à son procès, en raison des informations obtenues sur ses motivations.

Les autorités disent qu'Henry a admis qu'il voulait créer « la panique et le chaos » et que ses plans pour une attaque au camion-bélier étaient calqués sur un attentat similaire survenu en France.

L’accusé a dit aux policiers qu'il allait « continuer à conduire et à conduire et à conduire » et qu'il n'avait pas l'intention de s'arrêter, ont laissé savoir les procureurs.

On ne sait pas si Henry est représenté par un avocat.