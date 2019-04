Les Jets de Winnipeg se préparent pour leur premier match des séries éliminatoires

Selon l’ancien joueur de hockey manitobain et actuel commentateur sportif, Jean-Pierre Vigier, les performances de l’équipe de Winnipeg ne sont pas des plus encourageantes.

« Ça fait presque deux mois qu’on est inquiet. Pour moi, les Jets ont perdu leur rythme. Ils ont perdu l’identité qu’ils avaient l’année passée », affirme-t-il.

Selon lui, beaucoup de questions restent en suspens quant aux performances des joueurs.

« Ça fait quelques semaines que Byfuglien est revenu, mais on n’a pas vu le Byfuglien qu’on attend à Winnipeg. On n’a pas vu l’appui de l’attaque qu’on attend de lui. Morrissey, on ne l’a pas vu encore. Est-ce qu’il va être prêt pour la première ronde des séries éliminatoires? On doit ajouter aussi Brandon Tanev qui n’a pas joué les deux derniers matchs », explique-t-il.

Pour autant, les fidèles de l’équipe veulent y croire. Adrian Masse est venu au centre Bell MTS lundi matin pour acheter six billets afin d'assister au match de mercredi.

Adrian Masse a déboursé plus de 1500 $ pour l'achat de ses billets. Photo : Radio-Canada

« Ça va être mon premier match des Jets en série éliminatoire dans l’aréna. J’ai pris une demi-journée de congé pour pouvoir venir acheter mes billets. Je pense que les Jets vont remporter le match », affirme-t-il tout sourire.

Les Jets restent concentrés

Dans le vestiaire des Jets, les joueurs gardent, pour leur part, la tête froide.

« Je pense que c’est une nouvelle saison qui commence. Ce n’est pas parce qu’on gagne la dernière game que tout à coup tout va aller. J’ai l'impression qu’il y aura beaucoup d’énergie des deux côtés lors de la première ronde. Ça va être assez intense », relativise Mathieu Perreault.

Pour Connor Hellebuyck, l’équipe est prête pour la bataille qui l’attend. « On va jouer un match à la fois. C’est pour ça qu’on travaille. Ça va souder la ville et mettre un sourire sur le visage des gens. J’aime la pression des séries », assure-t-il.

L'entraîneur, Paul Maurice, précise que l’équipe bénéficie de joueurs qui ont connu la pression des séries éliminatoires l’an dernier et qui, par conséquent, savent à quoi s’attendre.

« Les joueurs ont l’expérience de l’an dernier sur la demande physique des séries et à quel point c’est différent de la saison régulière. Vous comprenez alors l’importance du temps de récupération. Vous ne pouvez pas vraiment l’expliquer à quelqu’un qui ne l’a pas vécu », précise-t-il.

De son côté, Jean-Paul Vigier veut garder espoir, mais sans trop y croire.

« Mon cœur aimerait voir les Jets gagner, mais la raison est du côté de Saint-Louis. Ils jouent en rythme. On ne peut pas arriver aux séries éliminatoires et dire “là on va trouver notre rythme” », conclut-il.

