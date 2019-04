Plus de 310 000 foyers privés d'électricité au Québec

Dans sa mise à jour de 18 h, Hydro Québec fait état de plus de 94 000 foyers privés d'électricité dans les Laurentides, plus de 89 000 à Laval, alors qu'environ 86 000 clients sont toujours privés de courant dans Lanaudière.

À Montréal, ce sont plus de 22 400 foyers qui manquent d’électricité. Leur nombre était de 19 664 peu avant 13 h.

En entrevue à Radio-Canada, Louis-Olivier Batty, porte-parole d’Hydro-Québec, a expliqué qu’une cinquantaine d’équipes sont à pied d’œuvre dans les Laurentides pour venir à bout de ces pannes.

On est en train de mobiliser des équipes de Québec et de la Mauricie pour venir prêter main-forte […] on essaye de déployer toutes les ressources possibles pour que le rétablissement se fasse dans les meilleurs délais.

Louis-Olivier Batty, porte-parole d’Hydro-Québec