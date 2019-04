Témoignage d’une mère autochtone qui s’était fait saisir son nouveau-né

À l'été 2018, la fille de E. est née prématurément par césarienne d’urgence à l’Hôpital pour femmes de la Colombie-Britannique, à Vancouver. Quand E. et son conjoint J.ont su que leur bébé était placé en soins intensifs néonataux, ils ont aussi appris qu'il leur serait retiré.

Les deux parents étaient en choc. « Nous nous sommes enlacés sur le lit d’hôpital et nous avons pleuré », raconte la nouvelle mère dans sa maison de New Westminster.

Même s’ils ont pu obtenir de voir le bébé deux fois par jour, au départ, et qu’ils ont finalement pu récupérer leur bébé après 17 jours, des militants croient que l’enfant n’aurait jamais dû être retiré.

Les travailleurs sociaux de la Société des services pour enfants et familles autochtones de Vancouver se tenaient en alerte, lors de l’accouchement. Un mois avant la naissance de sa fille, la future mère avait texté sa sage-femme pour lui dire qu'elle voulait tuer son bébé.

Son psychiatre a indiqué, dans des rapports obtenus par CBC, qu’elle avait un trouble non diagnostiqué de personnalité limite, qu’elle était dépressive et qu’elle faisait de l’anxiété.

Sa stabilité mentale semblait représenter un risque supplémentaire, mais selon l'avocate de la maman, Sarah Rauch, la décision de retirer l'enfant a été une erreur. « Les deux parents n’avaient aucun historique de comportement violent et il n’y avait pas de problème de consommation de drogue ou d’alcool », précise l’avocate.

Elle croit que trop peu a été fait pour trouver d'autres options, comme l'appui de la famille élargie des futurs parents. Elle soutient également que le droit du bébé à avoir un contact avec sa mère pour créer des liens affectifs primordiaux n’a pas été respecté.

Le père, J., avec sa fille. Photo : photo fournie par E. et J.

La Société des services pour enfants et familles autochtones de Vancouver qui a saisi l’enfant n’a pas commenté ce cas précis, mais indique que le retrait des enfants est toujours le dernier recours. Sa priorité est de voir les enfants en contact avec leur famille, leur culture et leur communauté.

La mère qui se sent forte aujourd’hui se dit toutefois traumatisée par l’expérience. Les deux parents ont peur que les autorités leur retirent leur enfant de nouveau, mais leur fille leur donne espoir.

C’est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, je me battrai toujours pour elle.

E., mère autochtone