L’ancien joueur des Roughriders Justin Cox plaide coupable à une autre accusation de voies de fait

En septembre dernier, l’ex-demi défensif du Vert et Blanc avait plaidé coupable d’avoir battu son ex-petite amie alors qu'elle était enceinte. Cox avait été condamné à une peine d’un an de prison au mois de décembre.

En reconnaissant sa culpabilité, il se voit imposer une peine supplémentaire de 45 jours à purger consécutivement à celle qu’il purgeait déjà, selon les documents judiciaires.

Justin Cox a été libéré par les Roughriders de la Saskatchewan en avril 2017.

En 2015, soit un an avant son arrivée en sol canadien, l’ancien demi défensif avait été retranché des Chiefs de Kansas City, dans la Ligue nationale de football. Il avait été arrêté et accusé de violence conjugale à deux reprises en moins d’un an.

D'après les informations de CBC News